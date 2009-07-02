Ирландия ввела строгое антитабачное законодательство

Ирландия стала первой страной в ЕС, которая ввела новые строгие правила продажи табачных изделий, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

Начиная с первого июля, магазинам запрещено выставлять сигареты на витрины. Вместо этого пачки должны храниться в "закрытых контейнерах" вне пределов видимости покупателей. Более того, вводится запрет на рекламу табачной продукции в торговых точках.

Новое антитабачное законодательство также упорядочивает продажу сигарет через специальные автоматы. Отныне, чтобы купить пачку, придется сначала приобрести жетон у владельца заведения. Сделать это смогут только те, кому исполнилось 18 лет. Одновременно закончилась и эпоха, когда автоматы "прятались" в различных местах, в том числе в коридорах и туалетах пабов. Теперь они должны устанавливаться строго в пределах видимости работника питейного или развлекательного заведения.

За нарушение новых правил закон предписывает штраф в сумме 3 тыс евро или тюремное заключение на срок до 6-ти месяцев. В самых серьезных случаях суд вправе вынести виновному обе меры наказания. Для облегчения контроля над выполнением новых правил все торговые и развлекательные заведения, продающие сигареты, должны в срок до 1 октября пройти специальную процедуру регистрации в Ведомстве табачного контроля.