Выжившая пассажирка A310-300 рассказала о своем спасении

Специалисты продолжают расследовать причины катастрофы самолета Yemenia Air, рухнувшего в океан недалеко от Коморских островов. Некоторые эксперты утверждают, что самолет был неисправен, другие уверяют, что причиной крушения стали плохие погодные условия.

Правда, еще больше вопросов вызывает спасшаяся пассажирка лайнера – двенадцатилетняя уроженка Коморских островов Байа Бакари. Девочка оказалась единственной, кому удалось выжить. Более того, она не получила практически никаких повреждений, кроме сломанной ключицы и нескольких ожогов, передает Би-би-си.

На данный момент девочка находится в госпитале и рассказывает, что именно она помнит о катастрофе. По ее словам, она летела домой вместе с матерью. После падения самолета в Индийский океан, она не потеряла сознание. "Самолет начал резко снижаться и в итоге упал в океан. Мы находились в полной темноте. Я слышала голоса, но ничего не видела", - рассказала чудом выжившая пассажирка.

Самое интересное, что девочка не умеет плавать, но все же ей удалось зацепиться за обломки самолета и продержаться на воде почти два часа. Лишь тогда спасателям удалось обнаружить ребенка среди обломков. "Она вообще очень скромная и тихая девочка. Никогда бы не подумал, что она сможет пережить такое", - отмечает отец девочки Кассим Бакари.

Накануне вечером ребенка отправили в Париж на французском правительственном самолете. Она сильно истощена и перенесла сильное переохлаждение, но ее жизни ничто не угрожает, считают врачи. Б.Бакари, которая живет с семьей в Париже, прошла полное обследование в госпитале в Морони. Специалисты и официальные лица двух стран похвалили девочку за проявленную храбрость и назвали это "истинным чудом". По их словам, ребенок проявил невероятную физическую выносливость и силу духа. Как отметил дядя девочки Али Абду, который посетил племянницу в больнице в Морони, ей еще не сказали, что ее мать погибла. По его словам, с ней все в порядке – "она шутила и болтала, и я смеялся вместе с ней".

Напомним, Airbus A310 йеменской государственной авиакомпании, совершавший рейс Сана-Морони, разбился 30 июня у побережья Коморских островов. На его борту находились 153 человека - 142 пассажира и 11 членов экипажа, в основном коморцы и французы. Авиакатастрофа произошла в плохих погодных условиях.

Ранее сообщалось, что авиалайнер был сдан в эксплуатацию 19 лет назад, а компания Yemenia Air использовала его с 1999г., таким образом, на счету разбившегося самолета была 51,9 тыс. летных часов.

Кроме того, еще в 2007г. французское агентство по гражданской авиации во время плановой проверки обнаружило у самолета "ряд неисправностей" и сделало представление йеменской авиакомпании, чтобы та их устранила.

Если подтвердится информация о том, что Yemenia Air эксплуатировала самолет с нарушениями технических норм, авиакомпания будет включена в черный список перевозчиков.