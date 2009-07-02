OSTCHEM Group обеспечила летний отдых семьям работников украинских заводов

ЗАО «Крымский ТИТАН» и ОАО «Крымский содовый завод» в рамках политики корпоративной социальной ответственности OSTCHEM Group обеспечили своим работникам и членам их семей финансовую возможность провести отдых на курортах Черного моря. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе OSTCHEM Ukraine Ltd.

С 26 мая ЗАО «Крымский ТИТАН» приступил к оздоровлению своих сотрудников на современной базе отдыха «Волна» на северо-западном побережье АР Крым. Стоимость отдыха составляет 320 гривен в день, при этом Завод компенсирует 50% стоимости путевки. На сегодняшний день возможностью льготного отдыха воспользовались около 1000 работников ЗАО «Крымский ТИТАН» и членов их семей. Также Завод заключил договора с другими санаторно-курортными учреждениями АР Крым, где сотрудники предприятия смогут проводить отдых в течение года, оплачивая лишь 10% его стоимости.

С начала июня ОАО «Крымский содовый завод» организовал отдых сотрудников на базе отдыха «Прибой» в Раздольненском районе АР Крым. Стоимость 7-дневной путевки для работников Завода составляет 180 гривен, для членов их семей – 330 гривен. Таким образом, «Крымский содовый завод» компенсирует соответственно 70% и 50% от первоначальной коммерческой стоимости отдыха. Всего за сезон Завод планирует оздоровить по льготным ценам более 1200 своих работников. Последний заезд в начале сентября будет полностью отдан ветеранам предприятия.

Предприятия OSTCHEM Group также обеспечивают полноценное оздоровление детей своих сотрудников. В 2009 году ЗАО «Крымский ТИТАН» закупил 1200 путевок в детский санаторный лагерь. Стоимость путевки на 21 день составила 2600 гривен, при этом родители-работники Завода оплачивают лишь 150 гривен (менее 6%). Также на базе общеобразовательной школы г. Армянск организован пришкольный оздоровительный лагерь. Отдых ребенка в нем обойдется в 120 гривен.

ОАО «Крымский содовый завод» в текущем году удовлетворил все заявки работников Завода по оздоровлению своих детей. Для них предприятие обеспечит 21-дневный отдых на морском побережье в детском оздоровительном лагере «Дельфин» в Белосарайском районе Крыма. Затраты для родителей составят всего 250 гривен, включая полный пансион. «Крымский содовый завод» также обеспечил бесплатные перевозки сотрудников и членов их семей к местам отдыха и обратно.

В релизе отмечается, что предприятия OSTCHEM Group и в дальнейшем, независимо от экономической и политической ситуации, будут на регулярной основе продолжать внедрение социальных программ.

Справка УНИАН. OSTCHEM Holding AG основана как управляющая компания OSTCHEM Group для добывающих, химических, инвестиционных и маркетинговых предприятий Европы в Вене (Австрия) в 2004 году. В настоящее время OSTCHEM Group владеет компаниями и предприятиями в Восточной, Центральной Европе, и Центральной Азии, включая Украину, Германию, Эстонию, Россию, Швейцарию, Италию и Таджикистан. Химические предприятия группы производят и осуществляют международные поставки минеральных удобрений, органических кислот, диоксида титана, кальцинированной соды, ильменита, циркона, жидкого азота, технического кислорода и других видов продукции. Стратегическая цель OSTCHEM – быть надежным партнером, неизменно подтверждать собственную высокую репутацию, и поставлять химическую продукцию высокого качества международным промышленным компаниям. Штат сотрудников OSTCHEM Group насчитывает около 23,000 человек.

ЗАО «Крымский ТИТАН» - высокотехнологичное предприятие, выпускающее диоксид титана, минеральные удобрения, красный железоокисный пигмент, серную кислоту, сернокислый алюминий, железный купорос и жидкое стекло. Завод является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, которому принадлежит 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% от общих объемов производства. В состав ЗАО «Крымский ТИТАН» помимо головного предприятия входят два филиала – «Иршанский горно-обогатительный комбинат» и «Вольногорский горно-металлургический комбинат», специализирующиеся на развитии горного, добывающего, обогатительного и металлургического производств. 50% - 1 акция ЗАО «Крымский Титан» принадлежит OSTCHEM Germany GmbH (Германия), дочерней компании OSTCHEM Holding AG.

ОАО «Крымский содовый завод» является ведущим в Восточной Европе предприятием по производству технической кальцинированной соды. Проектная производственная мощность Завода - 698 тыс. т в год. «Крымский содовый завод» обеспечивает около 80% потребности внутреннего рынка Украины, и 2,5% - мирового рынка кальцинированной соды. 89,99% акций ОАО «Крымский содовый завод» принадлежит OSTCHEM Germany GmbH (Германия), дочерней компании OSTCHEM Holding AG.