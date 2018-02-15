Официальных безработных в Украине стало меньше на 50 тысяч

Уровень безработицы в Украине в январе сократился на 13,2% - до 378,9 тыс. человек.

Уровень безработицы в Украине в январе 2018 года сократился по сравнению с январем 2017 года на 13,2%, в абсолютных цифрах - на 50,1 тыс. человек, до 378,9 тыс., сообщила Государственная служба статистики.

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Количество зарегистрированных безработных составило 1,4% населения трудоспособного возраста.

Среди городского населения количество безработных в январе составило 197,4 тыс. человек, среди сельского – 181,5 тыс. человек. Безработных женщин в январе текущего года насчитывалось 52%, а безработных мужчин – 48%.

Средний размер пособия в январе 2018 года составил 2483 грн против 2015 грн в январе прошлого года.

Количество вакансий в январе текущего года составило 59,8 тыс. Конкурс на одно вакантное место составил 6 человек.

Данные приводятся без учета Автономной Республики Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, количество безработных в Украине, в декабре 2017 года составило 354,4 тыс. человек. Средний размер пособия по безработице в декабре составлял 2331 грн.