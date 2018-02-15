Официальных безработных в Украине стало меньше на 50 тысяч

14:02, 15 февраля 2018
Разное
211 0
Средний размер пособия в январе 2018 года составил 2483 грн / фото УНИАН

Читайте такжеКоличество вакансий в Украине за год выросло до миллиона

Количество зарегистрированных безработных составило 1,4% населения трудоспособного возраста.

Среди городского населения количество безработных в январе составило 197,4 тыс. человек, среди сельского – 181,5 тыс. человек. Безработных женщин в январе текущего года насчитывалось 52%, а безработных мужчин – 48%. 

Средний размер пособия в январе 2018 года составил 2483 грн против 2015 грн в январе прошлого года.

Количество вакансий в январе текущего года составило 59,8 тыс. Конкурс на одно вакантное место составил 6 человек. 

Данные приводятся без учета Автономной Республики Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, количество безработных в Украине, в декабре 2017 года составило 354,4 тыс. человек. Средний размер пособия по безработице в декабре составлял 2331 грн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #безработица в Украине