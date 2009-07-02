Четыре схемы "суррогатных" казино работают в Томске (Россия) - УВД

Игорные заведения продолжают работать в Томске (Россия), используя четыре основных схемы "ухода" из-под действия федерального закона, сообщил в четверг РИА Новости руководитель центра по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка милиции общественной безопасности Роман Суворов.

"Из 50 игорно-развлекательных заведений с 1 июля в Томске закрылось только 25%, в том числе и 13 казино. Остальные стали использовать четыре основные схемы "суррогатных"игорных заведений в попытке обойти закон", - рассказал Суворов. По его словам, первая схема, которой пользуется примерно треть заведений, представляет собой стимулирующую лотерею. "Допустим, вы приходите в бывший игровой зал, а там торгуют... канцелярией. Вы можете купить авторучку за 20 рублей и уйти. А можете купить ее за 500 рублей и принять участие в стимулирующей лотерее. В "торговом"зале вам предоставляют "лотерейное оборудование" - а на деле те же самые игровые автоматы. Вы получаете 500 жетонов, играете и получаете выигрыш. Получается, что вы выиграли не в автоматы, а в лотерее, которая является бонусом за покупку ручки", - рассказал руководитель центра.

"Вторая схема - самая распространенная, ей пользуются больше половины заведений. Сохраняются те же самые залы с игровыми автоматами, рулетками и т.д., но якобы отсутствует материальный выигрыш. А это по закону уже не азартные игры. Вы платите владельцу те же 500 рублей, играете на "Одноруком бандите", проигрываете или выигрываете. Вместо денег в случае выигрыша вы получаете купон, допустим, на тысячу очков. И можете прийти поиграть здесь завтра. А можете зайти в соседнее помещение, где уже другой предприниматель покупает эти купоны по номиналу. Таким образом, происходит обналичивание выигрыша", - пояснил Суворов.

Он пояснил, что в Томске менее активно используется интерент-казино. Игровые залы превращаются якобы в интернет-кафе, где стоят компьютеры с выходом на сайты, зарегистрированные где-то за рубежом. В случае выигрыша распечатывается чек, который тут же обналичивается через мультикассу. "Крупные, дорогие казино, которые существовали в Томске до 1 июля, переходят на схему клубов по спортивному покеру. Клиенты просто арендуют стол для игры, нет крупье, нет фишек, игроки сами расплачиваются между собой. Спрос на такие заведения не велик, в городе таких откроется максимум два-три", - рассказал собеседник агентства. По его словам, работа правоохранительных органов сейчас затруднена, так как нет еще правовой оценки данным схемам, насколько они законны. "Пока не будет судебных прецедентов, решений, в том числе и Верховного суда, мы по сути занимаемся каким-то "творчеством"и разгадываем "правовые ребусы", - подчеркнул Суворов. "В ближайшее время планируется проверять бывшие игорные заведения совместно с прокуратурой", - сообщил он.

Справка : В России 1 июля вступил в силу закон о запрете игорного бизнеса на всей территории страны, кроме четырех специально отведенных зон - в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области. Это ограничение не распространяется на тотализаторы (ипподром) и спортивный покер.