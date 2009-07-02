ГЛАВНОЕ на 2 июля (вечер)

Хроника дня

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Экономика

ВТО не введет санкции против Украины до 7 сентября

До 7 сентября этого года страны-члены ВТО не будут вводить ответных санкций в отношении Украины в связи с действием 13-процентной надбавки к ставкам ввозных пошлин при импорте холодильников и автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

Он уточнил, что 24-25 июня на Комитете ВТО по вопросам ограничений, вводимых в интересах платежного баланса, была рассмотрена введенная Украиной 13-процентная надбавка к импортной пошлине только на холодильники и автомобили. «Предметом рассмотрения на комитете была 13-процентная надбавка по отношению к холодильникам и автомобилям, и свои рекомендации комитет ВТО давал именно по этой ситуации, без учета решения Конституционного суда от 23 июня. Если же комитет ВТО по платежному балансу захочет рассматривать решение Конституционного суда Украины от 23 июня, то это отдельная ситуация», - пояснил В.ПЯТНИЦКИЙ.

Он отметил, что в ходе рассмотрения вопроса о 13-процентной надбавке к импортной пошлине на холодильники и автомобили комитет ВТО согласился с тем, что данная надбавка будет отменена Украиной не позднее 7 сентября этого года.

По словам В.ПЯТНИЦКОГО, решению о возможном введении против Украины ответных санкций в связи с возобновлением действия 13-процентной надбавки, согласно решению КС, должно предшествовать рассмотрение данного вопроса членами ВТО в течение 4 месяцев. «У нас же до истечения срока действия 13-процентной надбавки к импортной пошлине осталось всего 2 месяца, к тому же есть формальное решение Кабмина отменить эти меры как можно скорее. Ели же предположить, что 13-процентная надбавка будет действовать и после 7 сентября, тогда действительно по отношению к Украине могут быть введены ответные санкции со стороны членов ВТО, но мы будем стараться, чтобы этого не произошло», - подчеркнул замминистра.

Отвечая на вопрос о том, действует ли 13-процентная надбавка к импортной пошлине сегодня, В.ПЯТНИЦКИЙ рекомендовал обратиться в Таможенную службу Украины.

При этом он считает, что решение КС от 23 июня не отменяет постановления Кабмина от 18 марта этого года об отмене 13-процентной надбавки к ставкам ввозных пошлин при импорте всех товаров, кроме холодильников и автомобилей. «Решение КС касается только конституционности или не конституционности той нормы законодательства, которая вводила определенные права для Кабинета министров», - сказал замминистра.

Финансы

Госказначейство: госбюджет в I полугодии выполнен на 104%

За январь-июнь 2009 года в общий и специальный фонды Государственного бюджета мобилизовано доходов в сумме 90,465 млрд. грн. (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), что составляет 104,1% от плана. Об этом сообщается на сайте Государственного казначейства Украины.

В январе-июне т.г. в общий фонд Госбюджета мобилизовано 71,918 млрд. грн. (с учетом возмещения НДС) или 100% к помесячной росписи доходов общего фонда Государственного бюджета.

В январе-июне т.г. в специальный фонд Государственного бюджета мобилизовано 18,547 млрд. грн. (без учета собственных поступлений) или 124,1% к помесячной росписи доходов специального фонда Госбюджета.

В июне т.г. в общий и специальный фонды Государственного бюджета мобилизовано 11,252 млрд. грн., в т.ч. в общий фонд – 9,423 млрд. грн.

В январе-июне т.г. органами Государственного казначейства возмещено из бюджета 15,525 млрд. грн. налога на добавленную стоимость или 100% плановых показателей января-июня, в том числе в июне возмещено 3,496 млрд. грн. или 100% планового показателя июня 2009 года.

Государственный бюджет Украины в январе-мае 2009 года сведен с дефицитом 2,7 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда составил 7,491 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, переданном агентству УНИАН.

Доходы Госбюджета за указанный период составили 88,599 млрд. грн. или 99,1% от планового показателя, в том числе доходы общего фонда – 62,495 млрд. грн. или 99,8% от плана.

Расходы Госбюджета в январе-мае т.г. составили 90,707 млрд. грн. или 109% от плана, в том числе расходы общего фонда – 69,296 млрд. грн., что составляет 96,3% от плановых показателей.

Общая сумма доходов консолидированного бюджета Украины за январь-май т.г. составила 113,2478 млрд. грн., что составляет 98,3% от плана, расходы – 115,776 млрд. грн. или 112,1% от плана.

За январь-май 2009 года, по данным Минфина, консолидированный бюджет выполнен с дефицитом в размере 3,162 млн. грн.

Кроме того, Государственное казначейство Украины сегодня заявило о выполнении на 104,1% плана по доходам в Госбюджет за январь-июнь 2009 года. Поступления составили 90,465 млрд. грн., в том числе по общему фонду – 71,918 млрд. грн.

ГНАУ перечислила в госбюджета 101,9% плана

В январе-июне этого года. налоговики перечислили в общий фонд Государственного бюджета более 45,9 млрд. грн., плановые показатели Министерства финансов перевыполнены на 1,9%.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, переданном агентству УНИАН.

В первом полугодии т.г. в полном объеме обеспечены перечисления по налогу на добавленную стоимость (выполнение плана на 104,7%), по акцизному сбору с произведенных в Украине товаров (110,5%), по налогу на прибыль (101,2%).

В июне т.г. план Министерства финансов налоговики выполнили на 100,1%.

Фонд государственного имущества Украины в январе-июне т.г. получил от приватизации 501 млн. 516 тыс. грн., что составляет 5,8% годового плана. Об этом УНИАН сообщили в ФГИУ.

Поступления от аренды по итогам января–июня т.г. составили 343 млн. 731 тыс. грн., за этот же период перечислено 399 млн. 246 тыс. грн. дивидендов.

Дефицит платежного баланса Украины в январе-мае 2009 года составил 6,556 млрд. долл. (в мае – 0,275 млрд. долл.) по сравнению с профицитом в 1,223 млрд. долл. за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В целом за январь-май 2009 года дефицит текущего счета составил 660 млн. долл. сравнительно с 6,5 млрд. долл. в январе-мае 2008 года, отрицательное сальдо товарного баланса сложилось в размере 1,7 млрд. долл. (в январе-мае 2008 года – 8,3 млрд. долл.).

В Нацбанке отмечают, что в мае т.г. текущий счет платежного баланса был сформирован с профицитом в 230 млн. долл., что было обусловлено последующим сокращением дефицита торговли товарами и значительными поступлениями по трансфертам.

За январь-май 2009 года отрицательное сальдо по финансовому счету оценено в 5,9 млрд. долл., в то время как за соответствующий период 2008 года оно было положительном (7,7 млрд. долл.).

«Формирование дефицита в текущем году предопределено низкими объемами притока прямых иностранных инвестиций и лишь частичным покрытием выплат по долговым обязательствам частного сектора и новыми привлечениями», - указывает НБУ.

Объемы чистого притока прямых иностранных инвестиций в Украину за 5 месяцев этого года оценены в 1,8 млрд. долл., что в 2,4 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Отрицательное сальдо по операциям с кредитами и облигациями частного сектора составляло 3,7 млрд. долл. (сравнительно с 6 млрд. долл. чистых привлечений за январь-май 2008 года). Rollover за 5 месяцев 2009 года оценено в 80%, для банковского сектора этот показатель составлял 74%, для реального - 103%.

Объемы прироста наличной валюты вне банков за январь-май 2009 года составляли 4,2 млрд. долл., что на 23,4% больше сравнительно с соответствующим периодом 2008 года.

Объемы оттока по операциям с ценными бумагами и возвращением прямых инвестиций за 5 месяцев т.г. оценены в 152 млн. долл. сравнительно с 1 млрд. долл. за соответствующий период прошлого года.

В мае т.г. близкое к нулю сводное сальдо платежного баланса и получение второго транша по кредиту stand-by в размере 2,8 млрд. долл. позволило увеличить резервные активы на 2.6 млрд. долл. Объем международных резервов на 1 июня 2009 года составил 27,8 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,7 месяцев будущего периода.

Как сообщалось, по итогам 2008 года дефицит сводного платежного баланса Украины составил 3,059 млрд. долл., дефицит счета текущих операций – 12,933 млрд. долл.

Кабинет министров назначил членов Наблюдательного совета «Укрэксимбанка» по своей квоте. Это предусмотрено постановлением правительства (от 1 июля т.г. № 659), обнародованным на сайте КМУ.

Членами НС «Укрэксимбанка» назначены: первый заместитель министра Кабинета министров Георгий БЕРАДЗЕ; заместитель министра финансов Андрей КРАВЕЦ; советник министра экономики Валерий ДЕОРДИЕВ, руководитель аппарата премьер-министра Михаил ЛИВИНСКИЙ; заведующая сектором по вопросам банковской деятельности управления финансовой политики Секретариата Кабинета министров Ольга ТИТОВА.

Напомним, что Наблюдательный совет «Укрэксимбанка» работал не в полном составе (без членов, назначенных по квоте правительства) около двух лет.

Кроме того, правительство внесло изменения в состав Наблюдательного совета «Ощадбанка» по своей квоте. Так, вместо Александра МОРОЗОВА в состав НС введен заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вывел из Наблюдательного совета "Ощадбанка" Яна БЕРНАЗЮКА, Андрея ПЫШНОГО и Игоря ПУКШИНА. Об этом говорится в указе Президента, размещенном на его официальном сайте.

Вместо этого Президент назначил членами Наблюдательного совета "Ощадбанка" заместителя председателя Правления Национального депозитария Украины Анатолия ГОЛОВКО, помощника главы Секретариата Президента Украины Главной службы организационного обеспечения Секретариата Президента Украины Александра САДЫКОВА и заместителя главы Секретариата Президента Украины – представителя Президента Украины в Конституционном Суде Украины Марину СТАВНИЙЧУК.

ОАО «Укрэксимбанк» привлекает синдицированный кредит на сумму 134,5 млн. долл. Об этом говорится в сообщении Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который выступил организатором привлечения кредита.

ЕБРР предоставляет «Укрэксимбанку» кредит на сумму 134.5 млн. долл., при этом часть кредита, до 84,5 млн. долл., будет синдицирована группой коммерческих банков, в которую входят: Standard Bank Plc., Deutsche Pfandbriefbank AG, Calyon, Citibank N.A., London Branch, UniCredit Bank Austria AG, Bayeriche Hypo- und Vereinsbank AG.

Это первая сделка по привлечению синдицированного кредита в банковском секторе Украины с начала кризиса.

ЕБРР сообщает также, что из заявленных в начале этого года более 500 млн. евро инвестиций в банковский сектор Украины в 2009 году банк уже заключил сделки почти на 390 млн. евро. Большая часть этой суммы, до 300 млн. евро, выделена на проекты с банками, находящимися в украинской собственности.

ЕБРР ожидает, что общая сумма инвестиций в 2009 году достигнет 1 млрд. евро против 879 млн. евро в 2008 году.

ТЭК

Угледобывающие предприятия Украины, по оперативным данным, в январе-июне 2009 года сократили добычу рядового угля на 9,3%, или на 3,672 млн. тонн, - до 35,879 млн. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добыча коксующегося угля за шесть месяцев т.г. сократилась на 11,9%, или 1,7 млн. тонн, – до 12,598 млн. тонн, энергетического – снизилась на 7,8%, или 1,972 млн. тонн, – до 23,28 млн. тонн.

Угледобывающие предприятия сферы управления Минуглепрома в январе-июне 2009 года перевыполнили установленное министерством плановое задание по добыче угля на 3,8%, или на 705 тыс. тонн, в том числе по добыче коксующегося угля - на 5,8% (на 260,7 тыс. тонн), энергетического – на 3,1% (на 444,2 тыс. тонн).

Предприятия Минуглепрома в январе-июне т.г. добыли 18,702 млн. тонн рядового угля, в том числе коксующегося - 4,458 млн. тонн, энергетического – 14,244 млн. тонн.