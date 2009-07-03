ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 июля

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «НБУ осчастливил участников межбанка», в котором пишет, что вчера на межбанковском валютном рынке наблюдалась довольно необычная ситуация. НБУ, который в начале дня решил продавать валюту только под внешние обязательства, в течение торговой сессии изменил свои планы и к вечеру решил проводить интервенции без ограничений. Банкиры говорят, что такое с Нацбанком происходит довольно редко. Разъяснение поступило только в 17.30 - НБУ решил проводить интервенции без ограничений…

http://delo.ua/news/109044/

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Также «Дело» в материале «Проблемные банки: Как обменять депозит на залоговое имущество» подает результаты собственного исследования этого вопроса…

http://delo.ua/news/109037/

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«Дело» в публикации «У "Страховых традиций" отобрали лицензию» пишет о том, что Госкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг приняла решение приостановить действие лицензии двум крупным страховым компаниям - «Страховые традиции» и «Галактика». Основная причина - массовое невыполнение компаниями обязательств перед клиентами. Госфинуслуг впервые применила настолько серьезные санкции к крупным страховщикам. Но клиентам "Страховых традиций" не гарантированы выплаты по договорам. Но банкротство крупных страховщиков не должно стать массовым, так как многие из них имеют поддержку иностранных акционеров…

http://delo.ua/news/109046/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Запасной вариант» пишет о том, что Евросоюз готовится к очередному газовому кризису. ЕК рекомендовала странам ЕС к началу отопительного сезона накопить в ПГХ запас газа. В "Газпроме" уже заявили, что это решение позволит компании ужесточить взаимоотношения со странами–потребителями топлива – Украиной и Беларусью. А эксперты считают, что инициатива Еврокомиссии снижает шансы "Нафтогаза" на получение кредита…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1197167

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Бюджетный недобор» пишет – Кабмин продолжает скрывать реальные показатели выполнения доходов госбюджета. Госказначейство вчера сообщило о выполнении плана I полугодия – в бюджет поступило почти 72 млрд грн. Однако, по данным издания, сначала план был на 8,8 млрд грн. больше, а поэтому фактическое невыполнение доходов бюджета превышает 10%. Для экспертов очевидно дальнейшее снижение налоговых поступлений, как и то, что правительство продолжит скрывать бюджетные проблемы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1197146

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Издание «Экономические известия» в материале «К трейдерам ищут подход» пишет о том, что первый вице-премьер Александр Турчинов поручил профильной ЭАГ пересмотреть и обсудить с нефтетрейдерами изменения в формульный расчет стоимости нефтепродуктов. «Александр Турчинов предложил рассмотреть вопрос возврата к расчету оптовой цены на базе фактурной стоимости таможенных товаров и стоимости украинского ресурса, чтобы была средневзвешенная цена. У нас есть на это две недели»,— рассказал изданию гендиректор госпредприятия «Укрнефтехимпереработка» (составляет бюллетени секретариата ЭАГ) Владимир Емелин, уточнив, что вопрос будет решаться совместно с участниками рынка на заседании экспертной группы, время проведения которой будет зависеть от того, как удастся договориться с нефтетрейдерами…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4180394

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Также «Экономические известия» в публикации «Рекорды закончились» пишут о том, что эксперты прогнозируют высокие цены на зерно на мировом рынке из-за снижения предложения, и таким образом закупочные цены для аграриев со стороны трейдеров могут быть высокими. Со своей стороны госоператор - Аграрный фонд - делает ставку на поддержку аграриев путем залоговых закупок, которые позиционируются как альтернатива банковским кредитам, цена которых превышает 30% годовых. И это с учетом того, что прошлогодний рекорд урожая Украине не удастся повторить…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4180396

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«Газета по-киевски» в публикации «Евро, говорят, и по 12 грн будет» пишет - эксперты объясняют, почему европейская валюта стремительно дорожает относительно доллара и гривни. Как оказалось, эта тенденция – первый признак угасания мирового экономического кризиса…

http://mycityua.com/articles/country/2009/07/03/085330.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Где лучше не купаться» пишет – издание проверило воду на четырех популярных в Киеве «озерных» пляжах. На половине нашли кишечную палочку, хотя чиновники разрешили на них отдыхать…

http://www.segodnya.ua/news/14062456.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Отчет Нацбанка свидетельствует - "станок" запущен…» пишет - статистика НБУ о выкупе облигаций внутреннего госзайма позволяет ответить на вопросы: как дела с эмиссией, что будет с инфляцией и "на каком свете" гривня?..

http://economics.unian.net/rus/detail/15807

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Состояние рынка недвижимости – ни купить, ни продать…» пишет - оценки рынка жилья напоминают описание болезни: сначала был перегрет, затем образовался ценовой пузырь… Эксперты уверяют – до дна осталось 10% снижение...

http://economics.unian.net/rus/detail/15792

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Лампочка Медведева» пишет, что с 2011 г. в России законодательно запретят производство и оборот лампочек накаливания. Запрет на лампочки - жесткая мера, но это та самая «революционная штука», которая поможет России стать наконец энергоэффективной, предупредил вчера всю страну президент РФ Дмитрий Медведев. Ведь для остального мира это не новость: европейские страны давно решили, что в 2009-2012 гг. перейдут на энергосберегающие лампы…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/03/203278

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Издание «Известия» в публикации «Почему Хиллари Клинтон к нам не едет» пишет о том, что Госсекретарь США Хиллари Клинтон не будет сопровождать американского президента Барака Обаму в поездке в Москву на следующей неделе. Причины решения Клинтон официально не разъяснили, ограничившись заявлением, что госсекретарь назовет дипломата, который поедет вместо нее. Однако искать тут политическую подоплеку не стоит, ни о каких демаршах речи нет…

http://www.izvestia.ru/world/article3130262/

(УНИАН)