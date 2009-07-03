АНОНС на 3 июля 2009 г.

3-5 июля Президент Украины Виктор Ющенко с рабочей поездкой побывает в Крыму для изучения на месте социально-экономических вопросов, перспектив развития региона и ознакомление жителей Крыма с президентским проектом новой Конституции. 3 июля Президент проведет совещание по вопросам развития инвестиционных проектов в Крыму, а 5 июля в Севастополе В.Ющенко примет участие в торжествах по случаю Дня флота Украины.

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Состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады.

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Состоится заседание Антимонопольного комитета Украины. Будет рассмотрено дело о нарушении ЗАО "Воля-Кабель", ОАО "Киевские телекоммуникационные сети" и ОАО "ИВК" конкурентного законодательства.

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Дефолт доверия к власти или почему голодают предприниматели”. Участники: Ярослав Месяц, лидер Партии малого и среднего бизнеса; Лидия Кривенко, участник акции протеста, председатель Запорожского союза предпринимателей «Ника»; Сергей Тишин, предприниматель (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине» дал «трещину»: Верховная Рада потенциально готова легализовать букмекерскую деятельность уже на будущей неделе?». Участники расскажут обо всех этапах переговоров, состоявшихся между ними и политиками, причастными к данному вопросу, о результатах договоренностей, об отдельных проблемах, которые еще существуют и условиях их решения. Участники: Ольга Зинченко, президент Ассоциации букмекеров Украины, Денис Кудин, советник Головы Госкомпредпринимательства, Валентин Щербачев, президент Всемирного украинского спортивного агентства, Артем Франков, главный редактор журнала «Футбол», Ростислав Дмитрусь, председатель исполкома фан-клуба «Украина», Михаил Герасименко, заведующий спортивной редакцией «Радио-Эра», представители отрасли, представители спортивных организаций (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится торжественное открытие крупнейшего в Украине автоматизированного логистического комплекса для хранения и дальнейшей обработки товаропотока замороженных продуктов питания. Организатор - Компания «Ice-Terminal».

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