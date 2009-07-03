Лозинского досрочно "уволили" из парламента

Верховная Рада приняла постановление о прекращении депутатских полномочий народного депутата Украины Виктора ЛОЗИНСКОГО (БЮТ) в соответствии с его заявлением.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 415 народных депутатов из 444, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, 1 июля генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО направил в Верховную Раду представление, в котором просит дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и взятие под стражу народного депутата В.ЛОЗИНСКОГО, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений, повлекших смерть человека в Голованевском районе Кировоградской области.

В свою очередь В.ЛОЗИНСКИЙ также обратился в Верховную Раду с просьбой лишить его депутатских полномочий.