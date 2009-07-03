Розничные продажи в еврозоне в мае снизились на 0,4%

Объем розничных продаж в зоне евро в мае в месячном исчислении упал на 0,4% и на 0,5% - в 27 странах-членах Евросоюза, сообщило европейское статистическое агентство Eurostat, сообщает k2kapital..

Аналитики предполагали, что данный показатель снизится на 0,1%.

Объем розничной торговли в зоне евро в мае 2009 г. в годовом исчислении снизился на 3,3%, а в 27 государствах-членах ЕС - на 3,1%.