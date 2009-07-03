ИНТЕРПАЙП обеспечит льготные путевки детям сотрудников

ИНТЕРПАЙП в нынешнем году по-прежнему обеспечит льготные путевки в заводские оздоровительные лагеря детям своих сотрудников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, за летний сезон в детских оздоровительных лагерях, принадлежащих трубно-колесной компании ИНТЕРПАЙП, отдохнут более полутора тысяч детей в возрасте от 6 до 16 лет.

В лагере имени Олега Кошевого (с.Любимовка) и лагере имени Александра Матросова (Новомосковск) пройдут три смены по 18-21 день продолжительности каждая. Для детей работников заводов Компании действует система льготных путевок в диапазоне 240-270 гривен (полная стоимость 1600-1640 гривен). Остаток компенсируют ИНТЕРПАЙП и Фонд социального страхования.

«Для нас очень важным является тот факт, что в условиях экономического кризиса, который оказывает сильное влияние на горно-металлургический комплекс, мы организовали доступный отдых детям заводчан. Надеемся, что летние каникулы у ребят получатся интересными и запоминающимися», - подчеркнул Олег Кузьмин, директор по корпоративным отношениям ИНТЕРПАЙП.

Справка УНИАН. ИНТЕРПАЙП – крупная динамичная международная компания. Производственные мощности Компании размещены на 3-х заводах в Днепропетровской области в Украине.