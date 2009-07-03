ГЛАВНОЕ на 3 июля (день)

Хроника дня

* * *

Финансы

Гостаможслужба ждет разъяснений по поводу 13% надбавки

Государственная таможенная служба Украины (Гостаможслужба) обратилась в Кабинет Министров с просьбой разъяснить правомерность применения положений постановления правительства №230 от 18 марта 2009 года относительно отмены 13-процентной надбавки к ввозной пошлине на все товары некритического импорта, кроме автомобилей и холодильников.

Кабмин поручил Министерству экономики совместно с Министерством юстиции внести на рассмотрение правительства соответствующие предложения по этому вопросу. Как утверждают в Гостаможслужбе, по состоянию на 2 июля информации о результатах рассмотрения данного обращения не поступало.

До момента получения Гостаможслужбой данной информации, ввиду того, что постановление правительства №230 не отменено, таможенники выполняют положения данного постановления.

Госфинуслуг приостановил лицензии «Страховым традициям»

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) приостановила действие всех лицензий на осуществление страховой деятельности ЗАО «Страховая компания «Галактика» (г. Киев) и ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции» (г. Киев).

Информация об этом обнародована на официальном сайте Госфинуслуг.

Решение было принято на заседании комиссии 2 июля т.г.

Также комиссия приняла решение о восстановлении всех лицензий на осуществление страховой деятельности выданных ЗАО «Страховая компания «Инкомстрах».

Кроме того, Госфинуслуг выдала Андрею СУПРУНУУ сертификат на право осуществления временной администрации страховых компаний.

Комиссия временно приостановила действие лицензий на деятельность по привлечению вкладов членов кредитного союза на депозитные счета: СК «Альфа-Кредит» (г. Херсон), КС «Киевщина» (г. Киев) и КС «Лидер-Плюс» (г. Черкассы).

Основная причина такого решения — массовое невыполнение компаниями обязательств перед клиентами. Госфинуслуг впервые применила настолько серьезные санкции к крупным страховщикам — ранее права страховать лишали только мелкие страховые компании.

«Нам поступало сотни жалоб на невыполненные этими компаниями обязательства, особенно «Страховыми традициями». Поэтому продолжение их деятельности в таком виде далее недопустимо», — заявил «ДЕЛУ» глава Госфинуслуг Виктор Суслов.

По данным журнала Insurance Top, по итогам прошлого года «Страховые традиции» вошли в топ-12 рынка автострахования (КАСКО, ОСАГО и «Зеленая карта») и заняли 22-е место по объему собранных премий по всем видам страхования. СК «Галактика» по этому показателю находилась на 33-м месте.

Валютный рынок

С 30 июня по 3 июля средний курс покупки наличного доллара в украинских банках повысился на 1,6% и составляет 7,81 грн./долл., продажи – на 1,8%, до 7,90 грн./долл.

С начала недели средний курс покупки евро увеличился на 1,5% и сегодня составляет 10,89 грн./евро, продажи – на 1,9%, до 11,14 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках с 30 июня по 3 июля повысился на 0,9% и сегодня составляет 0,2367 грн./рубль, продажи – на 0,6%, до 0,2512 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,80 грн./долл., продают – по 7,90 грн./долл. За неделю курс покупки увеличился на 1,4%, продажи – на 1,8%.

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,90 грн./евро (курс повысился на 1,2% по сравнению с 30 июня), продажи – 11,14 грн./евро (курс повысился на 1,8%).

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 1,3% с начала недели и составляет в среднем 0,2369 грн./рубль, продажи – на 0,6%, до 0,2530 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 3 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,6384, к евро – 10,731188, к российскому рублю – 0,24541.

ТЭК

Цены на бензин выросли за неделю на 1,4%

С 26 июня по 3 июля 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты в Украине увеличились на 1,4%. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 26 июня по 3 июля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-76 – увеличились на 1,7% - с 5,85 грн./литр до 5,95 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 1,4% - с 6,33 грн./литр до 6,42 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 1,2% - с 6,63 грн./литр до 6,71 грн./литр; дизельное топливо – увеличились на 1,1% - с 5,33 грн./литр до 5,39 грн./литр.

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Рынки

АМК оштрафовал «Воля-Кабель», КТС и ИВК Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компании «Воля-Кабель», КТС («Киевские телекоммуникационные сети») и ИВК на 1 млн. грн. каждую.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял сегодня Антимонопольный комитет Украины (АМК).

По результатам проверок Антимонопольный комитет установил, что «Воля-Кабель» использует механизм ценообразования, который создает условия для искусственного завышения тарифов на предоставление услуг кабельного телевидения. В частности, по данным АМК, в то время как потребительские цены, согласно индексу инфляции в Украине в период с 1 января 2008 года по 1 февраля 2009 года, в отрасли связи выросли на 25,8%, тариф на услугу «Воля-Кабель» в социальном цифровом пакете «Украина» в 2009 году увеличился на 33,3% по сравнению с тарифом в 2008 году. Кроме того, тариф «Воля-Кабель» на предоставление услуги в аналоговом формате в период с 1 января 2008 по 1 ноября 2008 года вырос на 34,5%, в то время как рост потребительских цен за этот период составил 18%.

Таким образом, по мнению Антимонопольного комитета, тарифы компании «Воля-Кабель» росли большими темпами, чем потребительские цены в целом по Украине.

Кроме того, АМК выяснил, что «Воля-Кабель» закладывает в тарифы затраты, не связанные с предоставлением соответствующих услуг.

Причиной привлечения в качестве ответчиков компаний ИВК и КТС стало то, что «Воля-Кабель», ИВК и КТС связаны отношениями контроля и признаются единым субъектом хозяйствования.

Кроме наложения штрафа, компания «Воля-Кабель» решением Антимонопольного комитета единогласно признана монополистом на рынке программной услуги. Данное решение Антимонопольный комитет обосновывает тем, что 84% потребителей программной услуги обслуживает именно эта компания.

По словам исполняющего обязанности председателя Антимонопольного комитета Александра МЕЛЬНИЧЕНКО, злоупотребляя монопольным положением, компания «Воля-Кабель» установила «экономически необоснованные тарифы, которые коснулись тысяч и тысяч киевлян». Он отметил, что комитет предлагал «Воле-Кабель» и связанным с ней компаниям снизить тарифы, но они не пошли на это, потому к этим трем субъектам применен штраф в размере 1 млн. грн.

При этом А.МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил, что АМК будет требовать снижения тарифов компании «Воля-Кабель». «До какого уровня – это будет решением субъекта. АМК не вмешивается в экономическую деятельность компании», – сказал он.

По словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, комитет ожидает «адекватных шагов от субъектов». «Если требования Антимонопольного комитета не будут выполнены, то им угрожает новое расследование и новые санкции», – сказал он.

Вместе с тем, как сообщил в комментарии журналистам генеральный директор компании «Воля-Кабель» Андрей МЕТЕЛЬСКИЙ, в компании считают, что Антимонопольный комитет не проводил должного расследования по данному вопросу. «Мы видим предвзятые обвинения», – сказал он.

Также А.МЕТЕЛЬСКИЙ сообщил, что «Воля-Кабель» намерена оспорить данное решение АМК в судебном порядке после того, как получит его в письменном виде.

Срок судебного оспаривания составляет 2 месяца со дня получения субъектом письменного решения АМК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ УНИАН-Экономика

Три месяца загнали экономику на пять лет назад

http://economics.unian.net/rus/detail/15909