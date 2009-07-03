Ющенко: Украина ведет переговоры с ЕС о поддержке Крыма

Украина ведет переговоры с Европейским Союзом относительно экономической поддержки Автономной Республики Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая сегодня в Симферополе на совещании по вопросам развития АРК.

По его словам, в рамках сотрудничества Украины с Европейским Союзом сегодня разрабатывается ряд взаимовыгодных проектов сотрудничества. Среди прочего Президент сообщил, что несколько месяцев назад был начат диалог с ЕС об отдельной программе для экономического развития Крыма.

“Эту программу в ближайшее время будет рассматривать Европейский Союз, по этому поводу была организована делегация послов ЕС, обсуждается вопрос об открытии соответствующих офисов для обслуживания разного рода проектов, как региональных, так и для малого и среднего бизнеса”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Также он сообщил, что сегодня Украина разрабатывает ряд предложений по экономическим проектам в рамках сотрудничества “Восточное партнерство”. В.ЮЩЕНКО отметил, что ему хотелось бы, чтобы Крым занял важное место в этих проектах.