Тимошенко надеется, что ВР проголосует за изменения в Кабмине

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что Верховная Рада все же проголосует за изменения в составе Кабинета Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на брифинге в Кировограде.

«Дело в том, что назначение министров, стабильная работа правительства являются неотъемлемой составляющей антикризисной программы. И поэтому я считаю, что честно по отношению к стране парламент разблокировать и голосовать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что изменения в составе Кабмина могут быть приняты Верховной Радой после того, как Партия регионов прекратит блокирование ее работы.

«Люди им (депутатам от Партии регионов – УНИАН) дали мандаты не для того, чтобы они сейчас, в кризис, когда нужна помощь, сносили трибуны», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ВР на внеочередных заседаниях на этой неделе, 1 и 3 июля, должна была рассмотреть ряд кадровых вопросов, но из-за блокирования работы ВР фракцией Партии регионов эти вопросы не обсуждались.