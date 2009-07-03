Букмекеры просят Кабмин легализировать их деятельность

Ассоциация букмекеров Украины намерена обратиться в Кабинет Министров с просьбой инициировать внесение изменений в закон о запрете игорного бизнеса, в частности, чтобы легализировать деятельность букмекерских организаций.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент ассоциации Ольга ЗИНЧЕНКО.

Она также отметила, что в поддержку данного обращения уже собрано более 16 тысяч подписей. «Сегодня эти подписи будут переданы премьер-министру Украины», – подчеркнула О.ЗИНЧЕНКО.

По ее словам, на сегодняшний день ассоциация достигла взаимопонимания почти со всеми парламентскими фракциями. В частности, О.ЗИНЧЕНКО сообщила, что букмекеры заручились поддержкой Партии регионов в случае, если автором законодательной инициативы по внесению изменений в закон о запрете игорного бизнеса относительно букмекеров выступит другая политическая сила. Также Ассоциацию получила поддержку в Блоке Юлии Тимошенко и надеется, что ее поддержат остальные парламентские силы. «Остается открытым вопрос о том, кто на сегодня возьмет на себя ответственность и внесет на рассмотрение данный законопроект… Никто из депутатов не хочет брать на себя такую ответственность», – сказала О.ЗИНЧЕНКО.

По ее словам, ассоциация также выступает за разработку нового закона о деятельности букмекеров в Украине, которым будет предусмотрено положение о направлении средств от данной деятельности на финансирование детско-юношеских спортивных школ.

Напомним, ранее автор закона о запрете игорного бизнеса в Украине, народный депутат (БЮТ) Валерий ПИСАРЕНКО заявлял, что деятельность букмекеров не должна подпадать под действие данного закона.

Как сообщал УНИАН, 15 мая т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

4 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал этот закон и предложил парламенту доработать его с целью реального запрета этой деятельности на определенный период времени до ее жесткого законодательного урегулирования.

11 июня Верховная Рада преодолела вето Президента.

23 июня В.ЮЩЕНКО подписал Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине».