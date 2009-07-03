Скоро будет утверждена программа по вступлению Украины в НАТО

В ближайшее время будет утверждена Годовая национальная программа по подготовке Украины к обретению членства в Организации Североатлантического договора (ГНП).

Об этом УНИАН сообщил заместитель директора Департамента НАТО Министерства иностранных дел Украины Вадим ПРИСТАЙКО.

По словам дипломата, по результатам недавнего заседания Политического комитета Украина – НАТО представители Альянса высоко оценили подготовленный украинской стороной проект первой ГНП.

Как отметил В.ПРИСТАЙКО, наибольшее внимание эксперты НАТО обратили на положения документа, изложенные в разделе, где речь идет о ведущих политических и экономических вопросах, в частности, принципах внутренней и внешней политики, борьбе с коррупцией, развитии гражданского общества в Украине.

“В целом представители НАТО выразили свое положительное отношение к работе, которую провела украинская сторона. Они отметили, что проведенная работа является значительной, это является первым опытом, значительным шагом вперед”, - сообщил В.ПРИСТАЙКО, добавив, что, по оценкам специалистов, в документе есть недостатки, но они могут быть устранены.

Так, с целью более эффективной имплементации целей и задач ГНП, ее формализации, в Альянсе рекомендовали отработать для каждого исполнителя по своим направлениям отдельные планы мероприятий до конца года. Поскольку, считают эксперты, документ является больше общим, концептуальным, чем конкретным.

Также НАТО в своих замечаниях, пожеланиях отмечает определенную амбициозность тех целей и задач, которые Украина сама перед собой выдвигает. В связи с этим эксперты Альянса высказали совет “сосредоточиться на приоритетах из приоритетов”, ведь до конца текущего года, когда первая ГНП должна быть выполнена, осталось мало времени.

“Партнеры из Альянса выразили пожелание разработать конкретные критерии, по которым в конце года можно оценить достижения в выполнении программы. Особо представители стран-членов НАТО обратили внимание на критерии оценки борьбы с коррупцией по методике и требованиям международных правозащитных организаций”, - сообщил дипломат.

Как отметил В.ПРИСТАЙКО, сегодня проходит анализ, учет и интеграция к окончательному тексту РНП замечаний, рекомендаций и дополнений, высказанных представителями 28 стран-членов НАТО.

После этого, по словам В.ПРИСТАЙКО, обновленный, доработанный документ будет опять передан на рассмотрение партнеров из НАТО. В то же время, сказал дипломат, можно считать, что по состоянию на сегодняшний день документ с Альянсом в целом согласован.

“Была достигнута договоренность, что в конце года, накануне саммита Альянса на уровне министров иностранных дел, Секретариат организации даст свои оценки прогрессу Украины в выполнении ГНП, которые будут рассмотрены в ходе работы саммита”, - сообщил В.ПРИСТАЙКО.

Как он подчеркнул, в соответствии с указом Президента Украины от 12 мая 2009 года, проект первой Годовой национальной программы подготовки Украины к обретению членства в НАТО должен быть подан на утверждение главы государства в двухмесячный срок, то есть до 12 июля.

Как сообщал УНИАН, по результатам заседаний Комиссий Украина – НАТО 4 апреля 2008 года в Бухаресте и 3 декабря 2008 года в Брюсселе Украине вместо Плана действий относительно членства в Альянсе было предложено готовиться к обретению членства в Организации Североатлантического договора в формате Годовых национальных программ.