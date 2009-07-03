В Брюсселе пройдет встреча по развитию Крыма

Через две недели в Брюсселе планируется проведение встречи по вопросу экономического развития Крымской автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил сегодня в Симферополе на совещании по вопросам развития АРК.

«В середине июля у нас будет встреча по вопросу экономического развития в Крыму. Достигнута договоренность на уровне руководства Европейской комиссии, в частности, договоренность с еврокомиссаром госпожой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР о том, что проекты, которые будут представлены, в том числе и на этом совещании (в Симферополе), мы подготовим на будущую встречу», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, крымская власть должна сделать все возможное для инвестиционной привлекательности территории. При этом, подчеркнул Президент, Крым должен стать привлекательным не только для украинского бизнеса, но и для международных инвесторов.

«Для меня, как для Президента, и я хочу откровенно сказать, Крым – это отдельный приоритет, потому что у Крыма есть специальные возможности, потому что Крым интересен не только для национального капитала, он интересен для всей Европы. Тут есть специфический товар, который не найдешь во многих государствах Европы», - сказал В.ЮЩЕНКО.