В октябре состоится 16-й Турсалон УКРАИНА’2009

Компания АВТОЭКСПО активно работает над подготовкой к 16-му Международному турсалону УКРАИНА’2009.

Как сообщили УНИАН в компании, о намерении принять участие в выставке уже заявили Венгрия, Кипр, Испания, Польша, Чешская Республика, Словакия, Македония, Таиланд, Египет, Тунис, Доминиканская Республика, Малайзия, Индонезия, Дубай. Впервые в турсалоне УКРАИНА примут участие официальные представительства Шри-Ланки, Южно-Африканской Республики, Непала.

Организаторы выставки уверены, что полный перечень национальных стендов до 6-8 октября будет еще солиднее.

В компании АВТОЭКСПО заявляют, что серьезно задумываются над совершенствованием концепции популярной выставки. Организаторы решили сделать выставку для прямых потребителей туристических услуг – киевлян и гостей столицы - такой же полезной, как и для украинских туроператоров, турагентств – продавцов туристического продукта.

Для того, чтобы как можно больше посетителей ознакомились с предложениями от офисов из ведущих туристических стран, рассматривается возможность продления времени работы выставки на час. При соответствующей подготовке и коректировании программы выставки под новое расписание работы, дополнительный час должен стать праздничным для всех, кто посетит в это время павильоны Международного выставочного центра. Это будет настоящий праздник, с презентациями туристических направлений, курортов, гостиниц, розыгрышами путевок, заверяют организаторы.

Официальный сайт турсалона УКРАИНА – www.ukraine-itm.com.ua