Ющенко считает, что его оппоненты исповедуют вчерашние ценности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что считает своими главными конкурентами на предстоящих выборах главы государства тех людей, которые исповедуют ценности вчерашнего дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе, отвечая на вопрос, кого он считает своим главным конкурентом на предстоящих выборах 2010 года.

«Для меня главными оппонентами являются те люди, которые приносят систему ценностей, ведущую нас во вчерашний день, назад. Я не люблю этого, я не хочу этого», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам главы государства, его участие в предстоящих выборах связано не с тем, что для него является сверхцелью кресло Президента.

«Я самодостаточный человек, я знаю, как распорядиться своей жизнью, у меня прекрасная семья, я не такой старый, я люблю эту жизнь, я знаю, ради чего нужно жить, и я хорошо знаю, ради чего можно умереть. Для меня власть не является самоцелью», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его словам, он хочет, чтобы 47 млн. украинцев дышали свободно и жили европейскими ценностями и «не были людьми советской системы».

В этой связи он подчеркнул, что не хочет возвращения времен, подобных 2004 году.

Как отметл В.ЮЩЕНКО, если в результате выборов будет проиграна демократия, то со временем проиграет суверенное государство, произойдет потеря независимости.