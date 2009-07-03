Курс НБУ на 06.07.09

Официальный курс НБУ на 06.07.09100 USD США – 763.7700 (3 июля – 763.8400) 100 EUR – 1069.9654 (3 июля – 1073.1188) 10 RUR – 2.4442 (3 июля – 2.4541) Учетные курсы банковских металлов на 06.07.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-71221.55 (3 июля-71495.42) 961 XAG 10 Серебро-1026.51(3 июля-1024.31) 962 XPT 10 Платина-90353.99 (3 июля-90744.19) 964XPD10 Палладий-19094.25(3 июля-19248.77)

Официальный курс НБУ на 06.07.09 100 USD США – 763.7700 (3 июля – 763.8400) 100 EUR – 1069.9654 (3 июля – 1073.1188) 10 RUR – 2.4442 (3 июля – 2.4541) Учетные курсы банковских металлов на 06.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-71221.55 (3 июля-71495.42) 961 XAG 10 Серебро-1026.51(3 июля-1024.31) 962 XPT 10 Платина-90353.99 (3 июля-90744.19) 964XPD10 Палладий-19094.25(3 июля-19248.77)

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