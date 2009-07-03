Главное на 3 июля (вечер)

Агропром/ритейл

Представители Европейской комиссии и правительства Украины в ходе седьмого раунда переговоров о создании зоны свободной торговли в Киеве уточили свои позиции по чувствительной продукции.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Еврокомиссии в Украине.

“Представители Европейской комиссии и правительства Украины обсудили вопрос тарифных уступок и уточили свои позиции по чувствительной сельскохозяйственной, переработанной сельскохозяйственной продукции и продукции рыболовства”, - отметили в Представительстве ЕК.

Было подчеркнуто, что стороны готовы продолжать обсуждение относительно улучшения двустороннего доступа к рынкам во время следующего раунда переговоров, который состоится в октябре.

Еще один раунд переговоров запланирован на декабрь этого года.

В результате четырехдневных переговоров достигнут значительный прогресс в таких вопросах как конкурентная политика, защита прав интеллектуальной собственности, включая географические обозначения, услуги и учреждение предприятий, торговля товарами и технические регламенты, государственные закупки, торговые вопросы в сфере энергетики, торговля и устойчивое развитие, протокол о защите против мошенничества и таможенное сотрудничество.

В Представительстве Еврокомиссии отметили, что широкий круг обсуждаемых вопросов свидетельствует о комплексном характере соглашения и амбициозных намерениях обеих сторон, принимающих участие в этих переговорах.

Также было подчеркнуто, что как один из крупнейших мировых рынков Европейский Союз предлагает Украине перспективу участия в своей экономике через либерализацию торговли. Зона свободной торговли будет способствовать экономическому сближению Украины и ЕС, а также модернизации отраслей народного хозяйства Украины и осуществлению ее внутренних реформ.

Кабинет министров Украины повысил уровень допустимого содержания ГМО в продуктах с 0,1% до 0,9%. Эта норма предусмотрена постановлением КМУ (от 1 июля 2009 г. №661).

Согласно документу, продукты, содержание ГМО в которых выше 0,9%, подлежат маркировке. В перечне составляющих пищевого продукта после наименования каждого ингредиента из тех, что содержат ГМО или произведены с их использованием, в скобках дописывается “генетически модифицированный”, “содержит генетически модифицированный организм” или “произведен из генетически модифицированного организма” с указанием наименования организма или к каждой такой составляющей делается сноска. Надпись выполняется таким же шрифтом, что и перечень составляющих.

Для пищевых продуктов, которые содержат одну составляющую, надпись “генетически модифицированный”, “содержит генетически модифицированный организм” или “произведенный из генетически модифицированного организма” с указанием наименования организма выполняется на этикетке шрифтом размера не менее 2 мм”.

Пищевые продукты, которые содержат ГМО в объеме более 0,9% или произведены из сельскохозяйственной продукции, содержание ГМО в которой составляет более 0,9%, на которые не нанесена соответствующая надпись, подлежат изъятию из оборота.

Кабинет министров Украины своим постановлением от 1 июля 2009 г. №651 утвердил порядок использования в текущем году средств Стабилизационного фонда для предоставления кредитов фермерским хозяйствам.

Текст постановления опубликован на сайте парламента.

Порядок определяет механизм использования в 2009 году средств Стабилизационного фонда для предоставления кредитов фермерским хозяйствам, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства.

Главным распорядителем бюджетных средств является Минагрополитики.

Бюджетные средства направляются на предоставление кредитов фермерским хозяйствам, в собственности и/или в аренде которых имеются не более 500 га сельскохозяйственных угодий, на условиях конкурса на возвратной основе в размере, который не превышает 100 тыс. грн. на одно хозяйство.

Финансовая поддержка предоставляется в рамках бюджетных средств, предусмотренных на эти цели.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О мерах по предотвращению и уменьшению потребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, в принятом 11 июня Верховной Радой законе предусмотрен запрещение розничной и оптовой торговли, производство (кроме производства для экспорта), импорт для реализации на территории Украины табачных изделий «с использованием на их упаковке информации, которая может вводить в заблуждение или создавать неправильное впечатление относительно характеристик табачных изделий, их влияния на здоровье, включая любой термин, описание, торговую марку, символический или любой другой знак, который прямо или опосредствовано создает ошибочное впечатление о том, что определенное табачное изделие является менее вредным, чем другие табачные изделия, в том числе включать такие термины, как «с низким содержанием смол», «легкие», «очень легкие», «мягкие» и их аналоги на других языках.

Перечень терминов, описаний, торговых марок, символических или любых других знаков, которые запрещено использовать на упаковке табачных изделий, разрабатывается, утверждается и не реже чем раз в 3 года пересматривается центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Согласно закону, производитель или импортер табачных изделий обязан помещать в упаковку табачных изделий вложение, на котором будет содержаться информация о вредности курения и рекомендации о возможных путях избавиться от зависимости употребления табачных изделий.

Текст и оформление таких вложений определяется и утверждается центральным органом исполнительной власти по вопросам здравоохранения. Любые другие вложения, или другую текстовую или графическую информацию, не предусмотренную законодательством, размещать внутри упаковки табачных изделий, на упаковке табачных изделий или на их прозрачной обертке запрещается.

Кроме того, запрещается изготовление и продажа конфет, закусок, игрушек или других товаров детского ассортимента в форме табачных изделий, которые привлекают внимание несовершеннолетних. Запрещается бесплатное (или в качестве приза за участие в любом конкурсе) распространение (или обмен на любые товары или предметы) табачных изделий среди населения. Запрещается поштучная реализация табачных изделий (кроме сигар).

Контроль за соблюдением определенных законом показателей содержания никотина и смолы, а также других вредных для здоровья человека веществ и ингредиентов в табачных изделиях, которые производятся, реализуются на территории Украины, осуществляет в пределах своих полномочий центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения имеет право устанавливать предельно допустимые нормы вредных для здоровья человека веществ (кроме смол и никотина) и ингредиентов в табачных изделиях, которые производятся, реализуются на территории Украины, если есть основания считать эти вещества и ингредиенты такими, которые: имеют токсическое, мутагенное или канцерогенное действие; облегчают вдыхание табачного дыма; способствуют формированию зависимости у потребителей табачных изделий.

Кроме того, законом предусмотрено, что в заведениях общественного питания для некурящих отводится не менее 50% площади этих заведений, размещенной так, чтобы табачный дым не распространялся на эту территорию.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которым исключена норма из Хозяйственного кодекса Украины относительно необходимости нотариального заверения договоров аренды земли.

Антимонопольный комитет Украины создал рабочую группу для изучения ситуации на рынке хранения зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО вчера во время публичных слушаний в комитете по вопросам урегулирования проблем рынков зерна и услуг по его хранению.

В первую очередь, рабочая группа проверит деятельность элеваторов.

По словам заместителя министра аграрной политики Украины Виктора БОЙКО, основная проблема с элеваторами заключается в их нефиксированной тарифной политике. Он отметил, что цены на прием, сушку и отгрузку зерна сильно колеблются даже в одной области. Например, в Сумской области стоимость сушки зерна составляет от 8,50 грн. до 10 грн. за тонну, а в других областях – от 23 грн. до 32 грн. Самая высокая стоимость хранения зерна на Лихачевском элеваторе Харьковской области – 43 грн. за тонну зерна.

По данным АМК, 226 из 700 элеваторов включили в договоры с владельцами зерна пункт о возможном повышении размера оплаты за хранение зерна по истечении срока предоставления услуги. В отдельных случаях такие действия зерноскладов привели к необоснованному росту стоимости услуги по хранению зерна в 2-3 и даже 5 раз.

Также элеваторы оставляли за собой одностороннее право увеличивать стоимость услуг при изменении стоимости энергоносителей, услуг водо-, газо-, электроснабжения, связи и тому подобное. Таким образом, зерновые склады могут повышать стоимость хранения зерна в среднем на 50%. При этом элеваторы не предоставляют обоснования повышения цены, ни калькуляций расходов, а просто ссылаются на данный пункт в договоре. Ценовым злоупотреблениям на рынке услуг зерновых складов способствует отсутствие механизма расчета тарифов на них.

Новости ТЭК

Цена на российский газ для Украины в третьем квартале 2009 г. составит 198 долл. за тыс. куб. м. Об этом сообщил официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ, передает РБК.

По его словам, озвученные ранее цифры в размере 194 долл. и 155 долл. за тыс. куб. м для третьего и четвертого кварталов, соответственно, являлись прогнозными расчетами.

«На сегодня, с учетом изменения ситуации на рынке нефтепродуктов, цена для третьего квартала была откорректирована», - сказал он.

С.КУПРИЯНОВ сообщил также, что прогнозной ценой газа для четвертого квартала остается 155 долл. за тыс. куб. м, однако она будет уточняться в соответствии с формулой, прописанной в газовых контрактах между Украиной и Россией.

Напомним, в первом квартале 2009 г. цена на газ для потребителей Украины составила 360 долл. за тыс. куб. м. Во втором квартале цена газа для Украины составила 280 долл. за тыс. куб. м.

Директором ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины" с 3 июля назначен Алексей ЧЕБЕРДА вместо Ильи РЫБЧИЧА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК "Укргазвыдобування".

В сообщении отмечается, что сегодня состоялось представление нового директора коллективу компании. Нового руководителя представил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

Напомним, И.РЫБЧИЧ занимал должность директора ДК "Укргазвыдобування" с января 2008 года.

Нигерия, Алжир и Нигер подписали сегодня соглашение о строительстве газопровода через пустыню Сахара, в котором в перспективе может принять участие российский «Газпром», передает Reuters.

Пропускная мощность газопровода, который Европа рассматривает как один из путей диверсификации поставок топлива, составит около 30 млрд. куб. м газа ежегодно.

"У нас есть опыт, и я полагаю, что у нас не будет проблем с финансированием этого проекта. Не думаю, что возникнут проблемы и с рынком сбыта. Рынок есть", - сказал министр энергетики Алжира Шакиб ХЕЛИЛЬ.

Стоимость проекта оценивается примерно в 13 млрд. долл. - 10 млрд. долл. на прокладку газопровода и 3 млрд. долл. на сооружение газохранилищ. Длина газопровода, по которому "голубое топливо" будет поступать из Нигерии через Нигер и Алжир в Европу, составит 4128 км.

Помочь нигерийской госкомпании NNPC и алжирской Sonatrach в реализации проекта уже выразили желание Total, Royal Dutch Shell и «Газпром».

«Газпром» и NNPC договорились инвестировать как минимум 2,5 млрд. долл. в разведку и развитие нефтегазового сектора Нигерии - крупнейшего в Африке, включая строительство первой части Транссахарского газопровода.

Некоторые аналитики говорят, что интерес «Газпрома» к западноафриканской стране объясняется желанием сохранить свое влияние на европейском рынке.

В настоящее время «Газпром» поставляет около четверти необходимого Европе газа.

Нигерия владеет седьмыми в мире доказанными запасами природного газа, но не имеет достаточно средств для инвестиций в их разработку.

Криминал

Следователи Генеральной прокуратуры Украины предпринимают меры для задержания Виктора ЛОЗИНСКОГО после лишения его сегодня Верховной Радой полномочий народного депутата.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Петр КОВАЛЬ.

"Проводятся следственные действия, предпринимаются меры к его задержанию", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июля, Верховная Рада приняла постановление о прекращении депутатских полномочий В.ЛОЗИНСКОГО, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений, повлекших смерть человека в Голованевском районе Кировоградской области.

За данное решение проголосовали 415 народных депутатов из 444, зарегистрированных в сессионном зале.

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