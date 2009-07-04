В США празднуется День независимости

США празднует День независимости - 233-й день рождения страны. Эта дата приурочена к дню подписания Декларации независимости страны от британского влияния, передает ИТАР-ТАСС.

Примечательно, что указанный документ в реальности был принят американским Конгрессом 2 июля 1776 года, когда его подписали тогдашний секретарь законодательного собрания создаваемой страны Чарльз Томпосгон и его президент Джон Хэнкок. Еще через два дня Конгресс одобрил измененную версию документа и отдал распоряжение о том, чтобы Декларация была распечатана и распространена среди населения. Все празднования, который проходили в виде салютов из мушкетов и сопровождались массовыми мероприятиями, в действительности прошли через несколько дней или даже недель после 4 июля.

Тем не менее, именно эта дата считается "днем рождения" страны. Сегодня в большинстве американских городов, несмотря на последствия глобального финансового кризиса, пройдут парады, а вечером будут устроены фейерверки. Одно из самых крупных подобных пиротехнических действий состоится в Нью-Йорке на западной стороне Манхэттена. Со специальных барж на реке Гудзон в небо будут запущены тысячи зарядов. В последние годы данное мероприятие проводилось на реке Ист-Ривер к востоку от Манхэттена, однако на этот раз было решено перенести его на Гудзон. Сделано это было в честь 400-летия экспедиции английского мореплавателя Генри Хадсона, положившей начало колонизации этих мест европейцами. 4 апреля 1609 года Хадсон (Гудзон) на трехмачтовом корабле "Халв Маен" ("Полумесяц"), принадлежавшем голландской Ост-Индской компании, покинул Амстердам в Нидерландах и отправился на поиски северо-западного прохода из Атлантического в Тихий океан. В том же году Хадсон достиг Восточного побережья Северной Америки, открыл остров Манхэттен и прошел по реке, впоследствии получившей его имя, до точки, где ныне расположен город Олбани, столица штата Нью-Йорк.