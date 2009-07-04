Олейник был трезв и не стрелял по Лозинскому

Житель Кировоградской области Валерий Олейник, погибший 16 июня в охотхозяйстве Голованевского района Кировоградской области, не стрелял по бывшему депутату Виктору Лозинскому или его спутникам.

Об этом в интервью "Зеркалу недели" заявил генпрокурор Александр Медведько.

"На данный момент, основываясь на имеющихся материалах следствия, я пришел к выводу, что Олейник не производил выстрелов", — заявил генпрокурор.

При этом Медведько выразил сомнение в том, что якобы найденный у Олейника пистолет "ТТ", а также стартовый пистолет, действительно принадлежали убитому.

"В данный момент расследуется уголовное дело, и мы проверяем, кому принадлежали три единицы найденного оружия. По моей информации, "воздушку" у Олейника якобы видели ранее. А вот по поводу принадлежности ему стартового пистолета, а тем более "ТТ", у меня, прямо скажу, большие сомнения", — сказал генпрокурор.

Он также подтвердил, что Олейник во время трагического инцидента был трезв. "Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы трупа Олейника, в момент гибели он был трезв", — сообщил Медведько.

Одновременно он признал, что относительно Лозинского, а также сопровождавших его прокурора Голованевского района Евгения Горбенко и начальника райотдела милиции Михаила Ковальского не была проведена своевременная экспертиза на наличие алкоголя в крови, и Генпрокуратура намерена дать надлежащую оценку этому факту.

"1 июля мне во время совещания руководитель главного следственного управления сказал о том, что экспертиза на алкоголь прокурора, народного депутата и начальника милиции не была проведена. Мы обязательно дадим этому оценку", — сообщил генпрокурор.

Украинская правда