В Луганской области в закрытой шахте отравились газом пять человек

На территории Михайловского сельского совета г. Ровеньки 3 июля в 15.30 на ликвидированной шахте № 28 им. Венгерова неизвестным газом отравились пять человек.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, трое жителей с. Михайловка, 1958, 1960 и 1955 г.р., самостоятельно открыли вентиляционную сбойку ликвидированной в 1958 году шахты № 28 им. Венгерова. На расстоянии 5 метров от входа в ствол они почувствовали признаки отравления газом и попробовали вернуться на поверхность, однако не смогли этого сделать самостоятельно. На помощь потерпевшим пришел сын одного из них. Таким образом, двум мужчинам удалось выбраться из ствола, третьего поднять на поверхность не удалось.

Бригадой скорой помощи потерпевшие доставлены в больницу, третий погиб на месте происшествия.

Ориентировочно в 17.18 на место прибыли представители «Ровеньки - Антрацит» шахтоуправления 1-2 Ровеньковское: главный маркшейдер Владимир НАДИЧ и заместитель директора по охране труда Виталий ДОВГОПОЛЫЙ, которые без средств защиты опустились в сбойку. Они тоже отравились газом. После поднятия на поверхность В.НАДИЧ пришел в себя, а В.ДОЛГОПОЛЫЙ остался без признаков жизни, медиками была констатирована его смерть.

Сейчас место чрезвычайного происшествия ограждено, выставлена охрана. Сегодня специалистами будет проведена экспертиза газовоздушной смеси в вентиляционном стволе и работы по его изоляции.