"Картография" представила серию путеводителей по Украине

Издательство ”Картография” презентовало новую серию путеводителей: “Украина. Запад”, ”Украина. Центр”, ”Украина. Юг”, ”Украина. Север”.

Как передает корреспондент УНИАН, представляя новую серию в одном из киевских книжных магазинов, автор путеводителей Андрей ИВЧЕНКО отметил рост интереса к отечественным курортам, а также тот факт, что украинцы активно покупают автомобили, становятся более мобильными, поэтому им легче реализовать свой познавательный интерес к родной стране.

Потому, по мнению автора, автомобильные путешествия становятся привлекательным и, главное, доступным развлечением.

Новые путеводители содержат карты автомобильных дорог, информацию о гостиницах, музеях, архитектурных и культурных памятниках. В каждом из изданий есть короткая история региона. Кроме того, в них прописаны маршруты и для пешего туризма, содержится информация о том, как путешествовать по этим местам на поезде или автобусе. Также путеводители насыщены множеством цветных фотографий.

В свою очередь, присутствующие на презентации специалисты туристической отрасли отметили, что Украина ежегодно принимает от 15 до 18 млн. иностранных гостей, которые охотно покупают путеводители в книжных магазинах, и что спрос на них является стабильным и не зависит от сезона.

При этом они выразили убеждение, что стимулом для издателей подобной продукции должно стать проведение в Украине матчей Евро-2012, которое обещает огромный наплыв туристов.