КНДР снова запустила ракету

С базы на восточном побережье страны КНДР осуществила запуск семи ракет, предположительно, типа "Скад", которые могут поражать цели в радиусе 400-500 километров, передает ИТАР-ТАСС. Однако военные эксперты в Токио и Сеуле не исключают, что Пхеньян на небольшое расстояние запустил более мощные ракеты типа "Нодон", которые способны преодолевать до 1300 километров. Они созданы на основе устаревших советских "Скад-С" и были размещены на боевых позициях в 1997-98 гг.

Ракеты, по данным министерства обороны Японии, упали в Японское море в нескольких сотнях километров к востоку от северокорейской базы близ города Вонсан, с которой они были запущены. Всем японским судам в связи с этим было передано предупреждение о потенциальной опасности. Капитаны получили распоряжение немедленно сообщать на берег о найденных обломках ракет.

Правительство Японии по дипломатическим каналам в Пекине уже направило протест КНДР в связи с ракетными пусками. Об этом сообщают источники в МИД Японии