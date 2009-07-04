Гондурас вышел из Организации американских государств

Гондурас вышел из состава Организации американских государств, заявила группировка, находящаяся у власти в этой стране после свержения ее законного президента Мануэля СЕЛАЙИ, передает ИТАР-ТАСС.

Гондурас «отказывается признавать устав ОАГ» и выходит из этой организации «с немедленными последствиями», заявила заместитель министра иностранных дел новой правящей группировки Марта АЛЬВАРАДО.

Несколько ранее, однако, генеральный секретарь Организации американских государств Хосе Мигель ИНСУЛЬСА сделал на заседании ОАГ в Вашингтоне заявление о том, что возглавляемая им организация «намерена приостановить» членство в ней Гондураса.

Глава ОАГ охарактеризовал при этом отстранение от власти президента М.СЕЛАЙИ как «военный государственный переворот».