Главное на 4 июля

Новости ТЭК

Юлия Тимошенко заставляет "Нафтогаз Украины" взять кредит в размере 4 миллиарда долларов у компаний, близких к Владимиру Путину. Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на подготовленный в Москве проект соответствующего договора, который попал в распоряжение редакции.

"Нафтогаз Украины" поставлен сегодня в условия, когда вынужден будет брать кредит, поскольку фракции Партии регионов и БЮТ фактически заблокировали работу Верховной Рады в пятницу, и парламент не смог включить в повестку дня вопрос об увеличении уставного фонда НАК, напоминает издание.

Организовать финансирование, в соответствии с договором, должна российская инвестиционная компания "Тройка Диалог", которая считается близкой к российскому правительству, причем условия договора составлены таким образом, что большая часть средств должна быть привлечена от российских банков.

За работу по организации кредита "Тройка Диалог" получит комиссию в 1,25% от суммы займа и возмещение любых расходов (включая и разнообразные налоги), которые будут документально оформлены. Также Нафтогаз должен взять на себя оплату любых советников, которых посчитает необходимым привлечь к процессу “Тройка диалог”, причем размер такой оплаты никоим образом не регламентируется. В придачу к этому “Тройка диалог” хочет предоставлять Нафтогазу услуги по организации кредита исключительно на условиях эксклюзивности. Подписав соглашение с приближенной к Путину компанией, Нафтогаз сам себя лишит права “без письменного согласия (“Тройки диалог”) проводить любые переговоры и/или нанимать любых других консультантов, советников, менеджеров, координаторов...” Также Нафтогаз не будет иметь возможности без согласия российской компании выпускать ценные бумаги, связанные с вопросами привлечения кредита, или руководить такими бумагами.

Согласно информации источников "Экономической правды", подписание договора приурочено к 7 июля, когда проходит срок уплаты "Нафтогазом Украины" за газ, полученный в июне.

Сумма кредита, который составляет 4 миллиарда долларов, по данным Европейской комиссии является завышенной, пишет издание, поскольку, по подсчетам ЕК для закупки газа хватит 2 миллиардов. Однако, речь будет идти именно о четырех. Также договор предусматривает организацию неотложного кредита в размере 1,5 миллиардов долларов, которые будут погашены после поступления основных средств.

По информации источников "Экономической правды", только часть этой суммы будет немедленно направлена на подготовку к отопительному сезону. Куда пойдут остальные средства - непонятно.

Польша может продлить контракт на поставки российского газа до 2035 года.

Как передает Reuters, об этом сообщил советник премьер-министра Польши Дональда ТУСКА по вопросам энергетики Матей ВОЗНЯК.

«Мы можем продлить контракт, сейчас подходящее времядля обсуждения этого вопроса. В случае успеха нам не придется вести повторные переговоры в течение ближайших лет», - сказал он.

Он также сообщил, что Польша планирует к 2015 году увеличить потребление газа почти на 30%, и объемы поставок будут главной темой переговоров с Россией.

Как сообщал УНИАН, 29 июня Польская национальная нефтегазовая компания PGNiG SA подписала в Катаре, который является третьей страной в мире по запасам газа, договор о поставках сжиженного газа в Польшу с 2014 года.

Контракт с Qatargas Operating Company Ltd, предусматривающий ежегодную поставку около 1,5 млрд. кубометров газа в порт на Балтийском море, подписан на двадцать лет.

Финансовый рынок

Банки стимулируют клиентов размещать средства на более длительный срок именно в национальной валюте, а также возродился интерес вкладчиков к срочным вкладам на срок более полугода.

Такое мнение высказал УНИАН директор департамента индивидуального бизнеса АО «Брокбизнесбанк» Виктор ВАЛЬКО.

По его информации, в период с 30 июня по 3 июля 2009 года на рынке банковских депозитов физических лиц продолжилось снижение процентных ставок по срочным вкладам в гривне со сроком привлечения 1 месяц. Ставки снизились в среднем на 0.16 пунктов и держались в пределах от 14,4% до 20,0% годовых в гривне, в долларах и евро – не изменились и держались в пределах от 7,0% до 12,5% годовых в долларах, в евро - в пределах от 5 до 12% годовых.

Как отметил В.ВАЛЬКО, по вкладам со сроком привлечения свыше 1 месяца ставки остались без изменений, за исключением вкладов в гривне на срок 12 месяцев. По таким вкладам ставка выросла на 0,14 пунктов (держится в пределах от 16% до 22,5% годовых). В долларах средняя ставка привлечения на год не изменилась и составила 11,3% годовых (держится в пределах от 9,75% до 13,25% годовых), в евро – 10,0% годовых (держится в пределах от 7,5% до 13,0% годовых) соответственно.

В.ВАЛЬКО считает, что участники рынка сейчас находятся в ожидании новых шагов банков по привлечению вкладчиков: новых продуктов, акций и т.п. В ближайшем будущем на рынке не прогнозируется особенных изменений, но возможны незначительные колебания депозитных ставок.

Увеличение прожиточного минимума и минимальной заработной платы обернется для Украины дополнительным увеличением дефицита бюджета текущего года на 3-4% ВВП. Об этом в комментарии «Зеркалу недели» (№25 (753), 4 - 10 июля в 2009 г.) заявил академик, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий ГЕЕЦ.

Комментируя принятый парламентом 25 июня в первом чтении законопроект о повышении прожиточного минимума, В.ГЕЕЦ подчеркнул, что подобные линейные решения неэффективны и вредны.

«Нам нужно осознавать, что этот кризис должен возобновить равновесие между реальными ресурсами и уровнем жизни. К сожалению, уровень жизни должен упасть. Такова трагедия нашего сегодняшнего дня», - отметил эксперт.

Об опасности ухудшения фискальной ситуации в связи с предложенным в законопроекте повышением прожиточного минимума до 808 гривен с 1 июля 2009 года предупреждает аналитик финансового рынка Дмитрий СОЛОГУБ.

«По нашим расчетам, в результате падения доходов бюджета (прежде всего, за счет резкого падения импорта и обвала ВВП) и несбалансированности Пенсионного фонда дополнительный фискальный дефицит (кроме 4% ВВП, предусмотренных в бюджете) может составить в этом году 3-5% ВВП. Таким образом, единственным реальным источником финансирования этих популистских мер может служить эмиссия НБУ, что неминуемо приведет к ускорению инфляции», - объяснил он.

При этом аналитик отметил, что в условиях острого экономического кризиса и негативных ожиданий населения повышения прожиточного минимума приведет к росту потребления (прежде всего импортных товаров) и увеличению спроса на доллар (в условиях чрезвычайного низкого уровня доверия как к национальной валюте, так и к банковской системе), соответственно усилив девальвационное давление на гривню.

Погода на воскресенье

5 июля на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, на юге до 22°; днем 22-27°, в южной части 26-31°; на севере Левобережья ночью 10-15°, днем 18-23°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 13-18°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Киевской области сохранится переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, гроза, слабый град, днем местами шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 13-18°, днем 22-27°. По г. Киеву температура ночью 14-16°, днем 23-25°.

4 июля температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°, в Днепре возле Киева 24° тепла.

Криминал

Житель Кировоградской области Валерий Олейник, погибший 16 июня в охотхозяйстве Голованевского района Кировоградской области, не стрелял по бывшему депутату Виктору Лозинскому или его спутникам.

Об этом в интервью "Зеркалу недели" заявил генпрокурор Александр Медведько.

"На данный момент, основываясь на имеющихся материалах следствия, я пришел к выводу, что Олейник не производил выстрелов", — заявил генпрокурор.

При этом Медведько выразил сомнение в том, что якобы найденный у Олейника пистолет "ТТ", а также стартовый пистолет, действительно принадлежали убитому.

"В данный момент расследуется уголовное дело, и мы проверяем, кому принадлежали три единицы найденного оружия. По моей информации, "воздушку" у Олейника якобы видели ранее. А вот по поводу принадлежности ему стартового пистолета, а тем более "ТТ", у меня, прямо скажу, большие сомнения", — сказал генпрокурор.

Он также подтвердил, что Олейник во время трагического инцидента был трезв. "Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы трупа Олейника, в момент гибели он был трезв", — сообщил Медведько.

Одновременно он признал, что относительно Лозинского, а также сопровождавших его прокурора Голованевского района Евгения Горбенко и начальника райотдела милиции Михаила Ковальского не была проведена своевременная экспертиза на наличие алкоголя в крови, и Генпрокуратура намерена дать надлежащую оценку этому факту.

"1 июля мне во время совещания руководитель главного следственного управления сказал о том, что экспертиза на алкоголь прокурора, народного депутата и начальника милиции не была проведена. Мы обязательно дадим этому оценку", — сообщил генпрокурор.

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