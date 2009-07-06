Сегодня Ющенко осуществит рабочий визит в Литву

Сегодня, 6 июля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Литовскую Республику - в Вильнюсе глава государства примет участие в торжествах по случаю Тысячелетия Литвы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, планируется, что на празднование в Литву прибудут Королева Дании МАРГРЕТЕ II, Король Норвегии ХАРАЛЬД V, Король Швеции КАРЛ ГУСТАВ XVI и Королева СИЛЬВИЯ, а также ряд других высокодолжностных лиц.

В.ЮЩЕНКО во время торжеств выступит с поздравительным словом от имени украинского народа.

В рамках визита также запланирована встреча Президента Украины с новоизбранной Президентом Литвы Далей ГРИБАУСКАЙТЕ.