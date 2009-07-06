Сегодня Ющенко осуществит рабочий визит в Литву
08:21, 06 июля 2009Разное
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По случаю Тысячелетия республики
Сегодня, 6 июля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Литовскую Республику - в Вильнюсе глава государства примет участие в торжествах по случаю Тысячелетия Литвы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, планируется, что на празднование в Литву прибудут Королева Дании МАРГРЕТЕ II, Король Норвегии ХАРАЛЬД V, Король Швеции КАРЛ ГУСТАВ XVI и Королева СИЛЬВИЯ, а также ряд других высокодолжностных лиц.
В.ЮЩЕНКО во время торжеств выступит с поздравительным словом от имени украинского народа.
В рамках визита также запланирована встреча Президента Украины с новоизбранной Президентом Литвы Далей ГРИБАУСКАЙТЕ.
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