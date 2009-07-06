Обама вылетел с супругой и дочерьми в Москву

Президент США Барак Обама начинает сегодня первый в качестве главы государства визит в Россию, сообщает ИТАР-ТАСС. Два дня перед саммитом "восьмерки" Б.Обама проведет в Москве в переговорах с президентом России Дмитрием Медведевым и встречах с представителями бизнес-сообщества и гражданского общества.

Визит Б.Обамы носит статус рабочего - обе стороны специально договорились свести к минимуму протокольные церемонии, чтобы сосредоточиться на содержательной стороне саммита.

Президент США прилетит в Москву днем с супругой Мишель Обамой и дочерьми. По прибытии запланирована церемония возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены. Затем состоятся переговоры в Кремле с главой российского государства. Сначала они пройдут в узком составе, только с участием помощников по внешней политике и глав внешнеполитических ведомств, а затем - с участием делегаций двух стран.

Переговоры завершатся подписанием совместных документов и пресс-конференцией. Узнать об итогах саммита "из первых уст" пожелали рекордное число журналистов: пресс-службы Кремля и Белого дома аккредитовали на это мероприятие 855 представителей СМИ.

Сегодня вечером общение Д.Медведева и Б.Обамы будет продолжено за неформальным обедом в честь президента США и его супруги в загородной резиденции "Горки".

Вторник в графике Б.Обамы также будет насыщен различными встречами и мероприятиями. Президент США проведет встречу с председателем правительства РФ Владимиром Путиным, выступит на церемонии вручения дипломов студентам-экономистам, выпускникам Высшей школы экономики, встретится с представителями российских общественных и политических организаций. Кроме того, вместе с Д.Медведевым они пообщаются с участниками российско-американского бизнес-саммита, организуемого РСПП и Американской торговой палатой. Ожидается, что там соберутся капитаны российского и американского бизнеса, включая руководителей ряда ведущих компаний США.

Вечером во вторник президенты еще раз встретятся в формате "один на один" для подведения итогов проделанной работы.

Утром 8 июля президент США вылетит в Италию для участия в саммите "восьмерки".

Ранее Б.Обаме уже доводилось бывать в России. В августе 2005 г он, еще будучи молодым законодателем, вместе с сенатором-республиканцем Ричардом Лугаром прибыл в Пермь для ознакомления с реализацией программы, в рамках которой США выделяют средства на ликвидацию устаревших видов стратегического оружия. Тогда произошло недоразумение: самолет американских законодателей был на три часа задержан российскими пограничниками для досмотра. В центре общественных связей ФСБ пояснили, что задержка с вылетом самолета Р.Лугара и Б.Обамы была вызвана тем, что этот аэропорт "не был включен в перечень, предусмотренный Договором по открытому небу". После того, как было выяснено, кому принадлежит самолет, сенаторы покинули Пермь. В МИД РФ тогда выразили "сожаление в связи с возникшим недоразумением и причиненными сенаторам конгресса США неудобствами". Госдепартамент США заявил, что американская администрация не имеет претензий к России в связи с задержкой спецрейса.