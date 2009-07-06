Анонс на 6 июля

- Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочий визит в Литовскую Республику. В Вильнюсе глава государства примет участие в торжествах по случаю Тысячелетия Литвы. Планируется, что на празднование в Литву прибудут Королева Дании МАРГРЕТЕ II, Король Норвегии ХАРАЛЬД V, Король Швеции КАРЛ ГУСТАВ XVI и Королева СИЛЬВИЯ и ряд других высокопоставленных должностных лиц.

В рамках визита также запланирована встреча Президента Украины с Президентом Литвы Далей ГРИБАУСКАЙТЕ.

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- 15.00 состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины с участием представителей миссии Международного валютного фонда.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, вход в Дом правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

Аккредитация журналистов проводится до 13.00 по тел.: 256-66-43, 256-75-82, 8-063-282-49-26, 8-067-656-52-40, 8-050-385-55-21.

11-00 - Состоится Согласительный совет председателей комитетов и руководителей фракций Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 18/2, к.11). Вход через 9-й подъезд по спискам. Аккредитация проводится 3 июля с 14-00 до 16-00 по телефону: 255-30-74.

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11-00 - При участии премьер-министра Украины Юлии Тимошенко состоится 4-я Всеукраинская конференция Ассоциации малых городов Украины „Государственно-частное партнерство как механизм развития малых городов Украины” (г. Украинка, Киевской обл., дворец „Энергетик”, Днепровский пр-т, 15).

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12-00 - Состоится пресс-конференция на тему: „Использование ведущих средств массовой информации Украины в рейдерском перехвате выставочных тематик Международного выставочного центра и других выставочных компаний Украины". (“Укринформ”, ул. Б. Хмельницкого, 8/16). Вход по служебным удостоверениям или карточкам НСЖУ.

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14-00 - Пресс-конференция на тему: “Кредитные союзы: риски и возможности в условиях финансового кризиса". Организатор - объединение кредитных союзов «Программа защиты вкладов”. Приглашены: Александр Клименко, председатель подкомитета по вопросам небанковских финансовых институтов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности; Виктор Суслов, председатель Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины; Андрей Оленчик, президент объединения кредитных союзов «Программа защиты вкладов» (“Укринформ”, ул.. Б.Хмельницкого, 8/16).

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15-00 - Состоится заседание постоянной комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (Крещатик, 36, 4-й этаж, фойе).