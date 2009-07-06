ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 июля

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Кабмин уволил директора «Укргазвидобування», в котором пишет, что «Нафтогаз» сменил гендиректора своей дочерней компании «Укргазвидобування». Кресло Ильи Рыбчича, который с 1998 года трижды возглавлял крупнейшее газодобывающее предприятие страны, занял Алексей Чеберда. По данным источников «Дела», подготовку этой ротации начали еще в марте…

http://delo.ua/news/109156/

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Также «Дело» в материале «Начальник Налоговой застрахует своих подчиненных» пишет о том, что страховая компания, подконтрольная руководителю Налоговой администрации Сергею Буряку, застрахует сотрудников этого ведомства. СК «Брокбизнес», собственниками которой являются братья Сергей и Александр Буряки, второй раз подряд выиграла тендер на страхование сотрудников Государственной налоговой администрации…

http://delo.ua/news/109142/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «От "Укртатнафты" требуют выкуп» пишет о том, что "Нафтогаз" пытается оспорить продажу группе "Приват" 18,3% акций "Укртатнафты" – крупного нефтепереработчика в Украине. В НАК заявляют о нарушениях процедуры конкурса. Но даже если суд заставит "Укртатнафту" вернуть средства, полученные за 18,3% акций, предприятие, скорее всего, не сможет этого сделать – "Приват" заплатил за акции рекордную в отрасли сумму, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1199644

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«Коммерсант-Украина» в материале «НДС получит дополнительное ускорение» пишет – Ющенко намерен реформировать систему возмещения НДС, чтобы ликвидировать долг в размере 15 млрд грн. В пятницу стало известно, что в Секретариате Президента разработан законопроект, предусматривающий сокращение сроков проверок заявленного к возмещению НДС с 60 до 45 дней и ускорение процедуры для добросовестных плательщиков. В Верховной Раде экономические инициативы главы государства считают популистскими и не гарантируют их принятия на осенней сессии…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1199648

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Реформу ЖКХ оплатят потребители» пишет о том, что срок действия программы реформирования жилищно-коммунальной сферы продлен до 2014 года, а на ее реализацию в ближайшие пять лет будет выделено 23,3 млрд грн., говорится в законе, подписанном Президентом Виктором Ющенко. Впрочем, предприятия отрасли могут рассчитывать на финансирование только при условии привлечения средств местных бюджетов и инвесторов. Гарантированно компании ЖКХ получат лишь часть НДС от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Участники рынка сомневаются, что смогут найти частный капитал, а поэтому считают, что качество их услуг не улучшится…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1199656

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Издание «Экономические известия» в материале «Триста гривень в сутки» пишет о том, что с 10 июля «Надра Банк» повышает лимиты по карточным операциям со 100 до 500 грн./день. Лимиты для владельцев зарплатных, пенсионных и социальных карт сохранены на уровне 1000 грн. В остальных проблемных банках лимиты несколько более скромные…

http://www.eizvestia.com/fin/full/4180465

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Также «Экономические известия» в публикации «Бензин уедет на семерке» пишут о том, что впервые в этом году стоимость бензина А-95 на стелах автозаправок превысила отметку 7 грн./л. По мнению экспертов, у отечественных автомобилистов есть все шансы дождаться в июле бензина А-95 и по 7,25 грн./л.

http://www.eizvestia.com/fin/full/4180474

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Издание «Зеркало недели» в материале «Частные телеги на депозитарной ниве» пишет о том, что тщательно подготовленному проекту решения СНБОУ (копией располагает «ЗН»), касавшемуся «создания на базе Национального депозитария Украины Центрального депозитария ценных бумаг», не удалось проскочить в любимой для мастеров аппаратных игр категории «різне». Значит, он будет дожидаться своего часа. Вот только предлагаемое решение имеет мало общего с государственными интересами. Если его удастся реализовать, депозитарный рынок будет вынужден плясать под дудку одного человека…

http://www.zn.ua/2000/2040/66650/

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Также «Зеркало недели» в материале «Европа – Украине: мы вам так хотим давать кредиты, как вы реформироваться…» пишет о том, что молекулы политического состояния Украины уже разогнались до такой степени экономической нецелесообразности, что едва ли возможно найти составляющие их атомы. А уж подтвердить теорию о бозоне Хиггса — почти из области фантастики. Пока что, по крайней мере, в отношении НАК «Нафтогаз Украины». Если не вдаваться в научные детали, то бозон Хиггса — это пока теоретическая возможность для того же «Нафтогаза» выйти из затянувшегося пике. Впрочем, есть и другой выход — черная дыра. Но этот вариант даже не станем рассматривать, так как если дойдет до него, то в черную дыру вслед за «Нафтогазом» улетит вся страна…

http://www.zn.ua/2000/2229/66652/

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«Зеркало недели» в публикации «Космическая отрасль Украины: удар за ударом» пишет о проблемах международного консорциума Sea Launch («Морской старт») и о проекте создания европейской навигационной спутниковой системы Galileo, аналогичной американской (GPS) и российской навигационной системе «ГЛОНАСС». Что в этой связи ждет Украину?..

http://www.zn.ua/2000/3993/66638/

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«Газета по-киевски» в публикации «Грядет великое переселение дачников» подает результаты собственного исследования вопроса, что происходит на Русановских садах в Киеве накануне вступления в силу закона о принудительном отселении…

http://mycityua.com/articles/city/2009/07/06/084840.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Гривню валят ожидания» пишет – доллар снова вырос. Но, как говорят эксперты, скоро успокоится…

http://www.segodnya.ua/news/14062720.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Газовая «Тройка» пишет о том, что помочь «Нафтогазу Украины» найти 4 млрд долл. для оплаты российского газа может «Тройка диалог».Факт переговоров подтверждают украинский чиновник и два источника, близких к «Тройке». Детали возможного договора они не раскрывают. Председатель совета директоров и совладелец «Тройки» Рубен Варданян и представитель «Нафтогаза» Валентин Землянский от комментариев отказались. Советник украинского премьера Александр Гудыма лишь подтвердил, что «Нафтогаз» ищет деньги, а схема их привлечения определится «не без согласия российской стороны». У пресс-секретаря российского премьера Дмитрия Пескова нет информации о переговорах. Не знает о них и советник президента Украины Богдан Соколовский…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/06/203510

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Издание «Известия» в публикации «Умеренный оптимизм» вместо «холодной войны» пишет о том, что итоги визита Президента США в Москву будут измеряться не количеством мероприятий с его участием и даже не качеством подписанных документов (при всей их важности), а тем, станут ли российско-американские отношения после этого визита иными…

http://www.izvestia.ru/world/article3130325/

(УНИАН)