Саммит G8 могут перенести из Аквилы в Рим

Саммит G8, который состоится с 8 по 10 июля в итальянском городе Аквиле, будет перенесен в Рим в случае сильного землетрясения, сообщают в понедельник местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве Италии. Такое решение может быть принято только в том случае, если во время проведения встречи мировых лидеров в Аквиле произойдут подземные толчки силой не менее 4-4,5 баллов по шкале Рихтера, уточнили те же источники. При таком развитии событий вступит в силу так называемый "план Б", предусматривающий экстренную эвакуацию глав государств и правительств из Аквилы на вертолетах, а остальных участников саммита на автомобилях. В этом случае заседания руководителей "большой восьмерки" будут перенесены в Рим.

Первоначально в качестве альтернативного места проведения саммита в прессе фигурировал Дворец Фарнезина, где расположен МИД Италии. Однако, по последней информации, саммит вероятнее всего может быть перенесен в Высшую школу полиции в Риме.

Вопрос о возможном переносе саммита возник на минувшей неделе, когда в зоне Аквилы вновь усилилась сейсмическая активность. В пятницу там произошло землетрясение магнитудой 4,1. Подземные толчки были зафиксированы сейсмологами в 13.03 (15.03 мск). По их данным, эпицентр землетрясения находился на глубине 8,8 км от земной поверхности. Жители Аквилы немедленно покинули здания, вышли на улицы и отказывались возвращаться в помещения.

Немедленно проведенные проверки подтвердили, что жертв, раненых и разрушений в результате землетрясения нет. Э

то землетрясение стало пятым и самым сильным, происшедшим в области Абруццо в пятницу. Ночью того же дня в 02.16 (04.16 мск) там уже произошло подземные толчки силой 2,3 балла по шкале Рихтера. Затем в 03.14 (05.14 мск) было зарегистрировано очередное землетрясение магнитудой 3,4. Через четыре минуты после этого произошли новые колебания земной коры, на сей раз силой 2,7 баллов. В 11.43 (13.43 мск) произошло новое землетрясение магнитудой 3,6. Именно в этом районе в ночь на 6 апреля произошло разрушительное землетрясение магнитудой 5,8, жертвами которого стали 300 человек, были ранены полторы тысячи человек, около 50 тысяч вынуждены были покинуть свои дома. О новом землетрясении в Аквиле в пятницу был срочно проинформирован премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который в этот момент проводил заседание Совета министров. Некоторые участники заседания затем сообщили журналистам, что премьер был серьезно озабочен этой информацией.

Саммит G8 пройдет 8-10 июля в здании Школы Финансовой гвардии в Аквиле. По словам руководителя Службы Гражданской обороны Италии Гуидо Бертолазо, это здание способно выдержать любые землетрясения, которые когда-либо были зарегистрированы в Абруццо. По данным ряда СМИ, эта постройка должна выдержать колебания земной поверхности силой до 6 баллов по шкале Рихтера. Первоначально саммит "восьмерки" должен был состояться на итальянском острове Маддалена (Сардиния), однако после апрельского землетрясения решением правительства Италии он был перенесен в Аквилу.