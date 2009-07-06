Сегодня в Украину прибывает Президент Австрии
Встреча с Ющенко завтра
Сегодня, 6 июля, начинается трехдневный официальный визит в Украину Федерального Президента Австрии Хайнца ФИШЕРА.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.
Программой визита предусматривается, что 7 июля состоится встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Федеральным Президентом Австрии, затем начнутся украинско-австрийские переговоры в расширенном составе под председательством глав государств.
Главными темами в ходе переговоров будут вопросы двустороннего экономического сотрудничества, привлечения инвестиций и энергетическая безопасность.
Также во вторник В.ЮЩЕНКО и Х.ФИШЕР примут участие в украинско-австрийском бизнес-форуме.
8 июля в рамках визита Федеральный Президент Австрии посетит Львов, где проведет ряд встреч с представителями общественности.