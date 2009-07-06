Россия может стать членом ОЭСР, не вступая в ВТО

Россия может стать членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), не присоединяясь ко Всемирной торговой организации (ВТО), в случае если страны ОЭСР согласятся изменить российский мандат на вступление, заявил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков в интервью РИА Новости.

"Наше нечленство в ВТО никоим образом не ограничивает наши возможности начать и вести переговоры о присоединении к ОЭСР. Действительно, тот мандат, который согласовали страны ОЭСР на переговоры о присоединении России, предусматривает в качестве одного из базовых условий наше членство в ВТО. Однако мандат, если страны захотят внести в него изменения, может быть изменен", - сказал Медведков.

"Сейчас рано говорить, так как мы находимся на первой стадии процесса присоединения. Может быть, мы завершим оба процесса одновременно", - добавил он.

Глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина в конце июня передала генсеку ОЭСР Анхелю Гуррия меморандум о позиции РФ в отношении правовых актов организации, что означает начало переговоров о присоединении РФ к ОСЭР. Заявку на присоединение к организации РФ подала 14 лет назад.