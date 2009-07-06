Впервые Еврокомиссию может возглавить женщина

Претендентом на пост председателя Еврокомиссии может стать женщина, в случае, если кандидатура Жозе Мануэла Баррозу будет отвергнута ассамблеей, сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник. П

о его словам, речь идет о Кристине Лагард, нынешнем министре финансов Франции. Другими потенциальными кандидатами на пост главы исполнительной власти Евросоюза собеседник агентства назвал премьер-министров Люксембурга и Нидерландов Жана-Клода Юнкера и Яна-Петера Балкененде, а также бывшего канцлера Австрии Вольфганга Шюсселя.

Лидеры фракций Европарламента нового состава, а также действующий глава ассамблеи Ханс-Герт Поттеринг обсудят в понедельник в Стокгольме на встрече с премьер-министром председательствующей в Евросоюзе Швеции Фредериком Рейнфельдтом ситуацию с назначением нового председателя Еврокомиссии.

Фракции социалистов, либералов и "зеленых" Европарламента выступили против проведения голосования по вопросу продления мандата Жозе Мануэла Баррозу как главы исполнительной власти ЕС, которое планировалось провести в рамках первой пленарной сессии Европарламента нового состава 15 июля.

Лидеры 27 стран ЕС на июньском саммите в Брюсселе единодушно поддержали кандидатуру Баррозу на второй срок в качестве председателя Еврокомиссии, однако для этого требуется одобрение Европарламента. Крупнейшая политическая фракция ассамблеи (264 депутатских мандата) предложила избрать нового председателя Европарламента 14 июля, а на следующий день провести голосование по кандидатуре Баррозу. Парламентские фракции социалистов (161 мандат), либералов (80) и "зеленых" (53), со своей стороны, высказались за то, чтобы голосование по Баррозу состоялось после проведения референдума в Ирландии по Лиссабонскому договору. Для его вступления в силу требуется ратификация документа всеми 27 странами ЕС. Д

о сих пор этого не сделала одна лишь Ирландия, граждане которой в июне 2008 года провалили референдум по Лиссабонскому договору, но где в октябре, как ожидается, будет проведен повторный плебисцит. Это стало возможным после того, как лидеры ЕС предоставили Ирландии политические гарантии, что в случае одобрения на повторном референдуме Лиссабонского договора его вступление в силу не будет сопряжено для страны с требованием легализации абортов, отмены льготного налогового режима и отказа от военного нейтралитета, а также с лишением кресла в Еврокомиссии.

В случае же повторного провала референдума в Ирландии с большой долей вероятности можно ожидать, что кандидатура Баррозу будет отклонена Европарламентом. Для утверждения Баррозу требуется простое большинство в 368 голосов, а на данный момент он может рассчитывать на поддержку 320 из 736 депутатов Европарламента. Баррозу, чей нынешний пятилетний мандат истекает в ноябре, в Европарламенте критикуют за недостаточно эффективную в условиях мирового финансово-экономического кризиса политику исполнительной власти ЕС.