ВБ: большинство стран начнет вводить торговые барьеры

Правительства большего числа стран могут в ближайшие месяцы попытаться ввести ряд торговых ограничений в случае продолжения спада мировой экономики, цитирует в понедельник агентство Рейтер слова руководителя Всемирного банка (ВБ) Роберта Зеллика.

По словам главы ВБ, последствием рецессии могут стать случаи введения импортных пошлин, а также ряда других барьеров. "Эти черты могут в ближайшие месяцы просто выйти из-под контроля в условиях роста уровня безработицы, а одна страна (может) посчитать себя вынужденной отвечать тем же на подобные действия другой страны", - заявил глава Всемирного банка.

В начале июня Зеллик, выступая в ходе мирового экономического форума в Монреале, призвал к борьбе с "лихорадкой"протекционизма, которая может поставить под сомнение появление признаков оздоровления мировой экономики. Учитывая данные о росте числа безработных, политические руководители подвергаются давлению, и некоторые могут прибегнуть к протекционизму, отметил руководитель ВБ.