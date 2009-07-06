Ющенко назначил 5 глав РГА, освобожденных 3 июля

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил пять глав районных государственных администраций, в том числе двух освобожденных им 3 июля от временного исполнения обязанностей.

Так, в распоряжениях, размещенных на официальном сайте главы государства, главой Чутовской районной государственной администрации Полтавской области назначен Михаил ХВОРОСТ, главой Баштанской райгосадминистрации Николаевской области Иван РУБСКИЙ, которые до пятницы исполняли обязанности глав этих администраций.

Как сообщал УНИАН, 3 июля В.ЮЩЕНКО издал распоряжение об освобождении от временного исполнения обязанностей 40 глав районных государственных администраций.

Распоряжения были изданы “с целью побуждения Кабинета министров к выполнению возложенных Конституцией и законами Украины полномочий о внесения главе государства представлений о назначении руководителей РГА”.

В тот же день в Кабинете министров заявили, что кадровые проблемы в райгосадминистрациях возникают по большей части из-за действий Президента Украины и его Секретариата.

Так, по данным Управления по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, “с февраля по октябрь 2008 года без представления правительству Президент освободил 27 глав райгосадминистраций в разных регионах. Вместе с тем, в том же 2008 году Секретариат Президента без объяснений вернул 14 представлений правительства на назначение глав райгосадминистраций, а еще на 17 аналогичных представлений Кабинет министров до сих пор не получил ответа”.