Ющенко призывает Литву ввести бесплатные визы для украинцев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Литву ввести бесплатные визы для украинских граждан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на брифинге в ходе визита в Литву.

Президент Украины сказал, что во время сегодняшней встречи с новоизбранным Президентом Литвы Далей ГРИБАУСКАЙТЕ пригласил ее осуществить свой первый зарубежный визит в Украину. По словам В.ЮЩЕНКО, он надеется, что во время визита Президента Литвы в Украину будет подписан ряд двусторонних соглашений.

В.ЮЩЕНКО сказал, что, в частности, он обратился к Президенту Литвы с просьбой, чтобы одним из этих соглашений были введены бесплатные визы для граждан Украины, которые въезжают в Литву.