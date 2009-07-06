Ющенко призывает Литву ввести бесплатные визы для украинцев
13:10, 06 июля 2009Разное
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Рабочий визит Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Литву ввести бесплатные визы для украинских граждан
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на брифинге в ходе визита в Литву.
Президент Украины сказал, что во время сегодняшней встречи с новоизбранным Президентом Литвы Далей ГРИБАУСКАЙТЕ пригласил ее осуществить свой первый зарубежный визит в Украину. По словам В.ЮЩЕНКО, он надеется, что во время визита Президента Литвы в Украину будет подписан ряд двусторонних соглашений.
В.ЮЩЕНКО сказал, что, в частности, он обратился к Президенту Литвы с просьбой, чтобы одним из этих соглашений были введены бесплатные визы для граждан Украины, которые въезжают в Литву.
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