Литвин: до 24 июля Президент может распустить ВР

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что до 24 июля Президент Украины будет иметь право распустить Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня во время брифинга.

«Я могу сказать, что до 24 июля Президент Украины может распустить Верховную Раду, если для этого будут основания», - сказал спикер.

В.ЛИТВИН объяснил это тем, что 23 января 2010 года заканчиваются полномочия Президента, и если отсчитать от этого срока полгода, то последний возможный роспуск ВР - 24 июля.

В.ЛИТВИН также отметил, что даже если не будет использован повод относительно 30-дневной блокировки работы ВР, то «могут действовать методы революционной целесообразности».

Председатель ВР также отметил, что даже если будет закрыта очередная сессия ВР, то постоянно будут раздаваться инициативы относительно проведения внеочередных сессий.

«Я убежден, что никаких парламентских каникул не будет. Может, вожди будут отдыхать, а все остальные будут мобилизованы на то, чтобы работать, как модно сейчас говорить - «в поле», - сказал он.

В.ЛИТВИН также отметил, что если не будет закрыта сессия Верховной Рады и на протяжении 30 дней не будет проведено заседание, то Президент получит “рычаг” для роспуска ВР.

Он напомнил, что во время председательства в парламенте Александра МОРОЗА случайно не была закрыта одна из сессий парламента, и депутатов “свозили” в столицу, чтобы не допустить роспуска ВР.

При этом он заверил, что не будет закрывать очередную сессию парламента, если работа ВР будет заблокирована.

«Можно закрыть, если бегать в условиях заблокированной работы по сессионному залу и искать место, с которого можно это сделать, но я этого делать не буду. Есть место Председателя Верховной Рады, есть место председательствующего», - сказал спикер.