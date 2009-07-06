ГЛАВНОЕ НА 6 ИЮЛЯ (день)

Хроника дня

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Главные новости первой половины дня: «ЭКУ» просит КМУ повысить тарифы на электроэнергию для населения на 70%; главой Госсвязи назначен Николай Гончар; Ющенко назначил 5 глав РГА

Власть: Главой Госсвязи назначен Николай Гончар

Заместителем министра транспорта и связи Украины – главой Государственной администрации связи назначен Николай ГОНЧАР.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, он назначен распоряжением Кабинета министров Украины от 1 июля 2009 года №749-р.

Напомним, до этого замминистра - главой Госсвязи был Олег ПРОЖИВАЛЬСКИЙ, который был назначен на должность в марте 2008 г. О.ПРОЖИВАЛЬСКИЙ был уволен распоряжением КМУ от 1 июля №746. Распоряжением Кабмина от 1 июля №745 уволен также замминистра транспорта и связи - Глава Госавтотрансадминистрации Леонид СЕРГИЕНКО.

Справка УНИАН. Н. ГОНЧАР с марта 2004 года и до последнего времени работал в «Укртелекоме», в 2002-2003 гг. занимал должность председателя Госкомсвязи.

Ющенко назначил 5 глав РГА, освобожденных 3 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил пять глав районных государственных администраций, в том числе двух освобожденных им 3 июля от временного исполнения обязанностей.

Так, в распоряжениях, размещенных на официальном сайте главы государства, главой Чутовской районной государственной администрации Полтавской области назначен Михаил ХВОРОСТ, главой Баштанской райгосадминистрации Николаевской области Иван РУБСКИЙ, которые до пятницы исполняли обязанности глав этих администраций.

Как сообщал УНИАН, 3 июля В.ЮЩЕНКО издал распоряжение об освобождении от временного исполнения обязанностей 40 глав районных государственных администраций.

Распоряжения были изданы “с целью побуждения Кабинета министров к выполнению возложенных Конституцией и законами Украины полномочий о внесения главе государства представлений о назначении руководителей РГА”.

В тот же день в Кабинете министров заявили, что кадровые проблемы в райгосадминистрациях возникают по большей части из-за действий Президента Украины и его Секретариата.

Так, по данным Управления по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, “с февраля по октябрь 2008 года без представления правительству Президент освободил 27 глав райгосадминистраций в разных регионах. Вместе с тем, в том же 2008 году Секретариат Президента без объяснений вернул 14 представлений правительства на назначение глав райгосадминистраций, а еще на 17 аналогичных представлений Кабинет министров до сих пор не получил ответа”.

ТЭК: «ЭКУ» просит КМУ повысить тарифы на электроэнергию для населения на 70% «Энергетическая компания Украины» просит правительство рассмотреть вопрос повышения тарифов на электроэнергию для населения на 70%.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве со ссылкой на письмо НАК «ЭКУ» премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Компания отмечает, что, начиная с сентября 2008 года, неоднократно обращалась к премьер-министру по поводу крайне тяжелого финансово-экономического состояния энергогенерирующих компаний ТЭС, пакеты акций которых переданы в уставный фонд НАК «ЭКУ».

Кроме того, НАК «ЭКУ» многократно обращалась по этим вопросам за помощью к Минтопэнерго и НКРЭ, как органу государственного регулирования в электроэнергетике, к компетенции которого относятся вопросы тарифно-ценовой политики в отрасли. Однако реальной помощи отрасль не получила.

НАК «ЭКУ» в своем письме подчеркивает, что энергогенерирующие компании с августа прошлого года продолжают работать убыточно (кроме декабря), а такого отрицательного уровня рентабельности производства электрической энергии, как в мае текущего года (-16,9%), не было ни разу за 13 лет существования компаний тепловой генерации: каждый кВт/ч производился с убытком 7 копеек.

Финансово-экономическое состояние энергогенерирующих компаний в 2009 году ухудшается катастрофическими темпами из месяца в месяц, который неминуемо приведет к дефициту средств за год в сумме 5,2 млрд. грн. Ежемесячное увеличение дефицита составляет около 500 млн. грн., следовательно, энергогенерирующие компании не имеют возможности рассчитываться за угольную продукцию, под постоянной угрозой находятся выплата заработной платы, налоговые платежи и эксплуатационные расходы.

В частности НАК «ЭКУ» предлагает такие меры для стабилизации ситуации:

1. Тарифная политика (розничный рынок):

- дважды повысить тарифы на электроэнергию для населения на 70% (в июле и сентябре 2009 года);

- повысить розничные тарифы для других потребителей на 4% ежемесячно, начиная с октября по декабрь 2009 года.

2. Рынок угля:

- с июля 2009 года снизить цены на уголь до 330 грн. за тонну (уровень января 2008 года);

- поставлять уголь только в объемах текущего потребления (1 млн. тонн в месяц);

- возобновить государственные закупки угля Госрезервом, включив угольную продукцию в номенклатуру государственного материального резерва и предусмотрев соответствующее финансирование из государственного бюджета.

3. Кредитование:

- перенести сроки возвращения кредитных средств, которые были привлечены ДП «Энергорынок» в сумме 1025 млн. грн., и перечислены энергогенерирующим компаниям как авансовые платежи для погашения задолженности за угольную продукцию перед ДП «Уголь Украины», на 2010-2011 годы;

- внести изменения в постановление Кабинета министров Украины от 14.05.2008 №449, предусмотрев ежемесячное и полное возмещение процентов по кредитам по государственной бюджетной программе удешевления кредитов на создание запасов твердого топлива для теплоэлектростанций.

Национальная акционерная компания «Энергетическая компания Украины» образована во исполнение Указа Президента Украины в июне 2004 года.

В уставный фонд компании переданы государственные пакеты акций 43 электроэнергетических предприятий Украины. В частности, НАК «ЭКУ» переданы пакеты следующих энергогенерирующих компаний: ОАО «Днепроэнерго» (50% уставного фонда), «Донбассэнерго» (85,77%), «Захидэнерго» (70,1%), ЭК «Центрэнерго» (78,29%), «Киевэнерго»2 (50%+1) ГАК «Укргидроэнерго» (100%), ОАО «Днепродзержинская ТЭЦ» (100%), «Николаевская ТЭЦ» (100%), «Херсонская ТЭЦ» (100%), «Одесская ТЭЦ» (100%) и «Харьковская ТЭЦ-5» (100%).

Украина рассматривает варианты кредитов ЕС и РФ для закачки газа в ПХГ -Тимошенко

Украина на сегодняшний день рассматривает вариант предоставления кредитов Европейского Союза и России для оплаты газа, который необходимо закачать в ПХГ Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам.

«Для того, чтобы обеспечить эту закачку, Украина должна взять эти кредиты, и эти кредиты будут возвращаться, когда потребители будут за этот газ платить в осенне-зимний период. Поэтому ЕС дал нам предложения, на каких условиях они готовы нам предоставить кредит, и Российская Федерация также предоставила такие предложения. Мы отрабатываем оба направления», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с этим она подчеркнула, что Украина, как и раньше, будет вовремя рассчитываться за природный газ.

Она отметила, что у ряда украинских политиков уже стало традицией перед 7 числом каждого месяца поднимать истерику по поводу проблем с расчетом за газ. «Я хочу всем истеричным политикам сказать, что, пока я премьер-министр в стране, Украина будет вовремя рассчитываться за природный газ с Россией, так будет и в этом месяце», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ющенко призывает Кабмин создать надлежащие условиядля участия украинских компаний в «Набукко» Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство создать надлежащие условия для участия украинских компаний в тендерах на проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода «Набукко».

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом заявил Уполномоченный Президента по международным вопросам энергобезопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, В.ЮЩЕНКО приветствует практические шаги Европейского Союза, направленные на реализацию международного проекта газопровода «Набукко».

«Глава государства убежден, что после подписания в Анкаре 13 июля 2009 года межгосударственного соглашения между Австрией, Болгарией, Румынией, Турцией и Венгрией проекту будет дан практический старт», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он напомнил, что «Набукко» является важной составляющей европейской политики повышения уровня национальной и международной энергобезопасности путем диверсификации источников и маршрутов снабжения природного газа на Евразийском пространстве. В условиях роста объемов потребления газа «Набукко» будет способствовать прозрачности и стабильности доступа европейцев, в том числе и украинцев, к газовым ресурсам, отметил Уполномоченный Президента.

«Президент Украины заявляет о заинтересованности нашего государства принимать участие в реализации проекта «Набукко» на всех этапах - от проектирования до эксплуатации. Реализация этого проекта и, в частности, участие в нем Украины, будет способствовать экономическому и политическому развитию стран Каспийско-Черноморского региона, укреплению их сотрудничества с ЕС, а, следовательно, - процветанию народов стран региона», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Президент призывает правительство создать надлежащие условия для участия в тендерах на проектирование, строительство и эксплуатацию «Набукко» таких учреждений, как НАК «Нафтогаз Украины», отраслевых научно-конструкторских организаций, институтов, субъектов хозайствования и др.

«Глава государства отмечает: украинские национальные интересы в контексте создания и эксплуатации газопровода «Набукко» должны быть учтены», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

"Газпром" планирует выпуск евробондов на 2 млрд долл. ОАО "Газпром" планирует размещение двух выпусков еврооблигаций на общую сумму два миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Согласно полученной информации из банковских источников, евробонды, как предполагается, будут выпущены двумя траншами - в евро и долларах. "Что касается транша, выраженного в долларах, регистраторами являются (банки) JP Morgan и Morgan Stanley, а что касается (транша) в евро, это банки BNP Paribas и Societe Generale", - заявил собеседник агентства.

По данным агентства, компания планирует перевести часть вырученных денег компании "Газпром нефть" (своей нефтедобывающей "дочке"). Еще один источник, подтверждающий информацию о намерениях "Газпрома" - один из крупнейших российских банков, сообщает Рейтер, не уточняя, однако, названия финансовой организации. По данным этого источника, финальный размер и продолжительность обоих траншей будет зависеть от условий на рынке.

Минфин РФ готов заложить в бюджет-2010 прогнозную цену на нефть в 55 долл./барр.

Минфин России готов заложить в бюджет на 2010 год прогнозную цену на нефть в 55 долларов за баррель, сообщает РИА Новости в понедельник, ссылаясь на министра финансов РФ Алексея Кудрина.

"Мы сейчас для прогноза на этот год берем 54 доллара за баррель. Эта цена, которая, скорее всего, состоится. На следующий год - 55 долларов за баррель", - сказал Кудрин.

По его словам, прогнозная цена на нефть, которая будет заложена в проект федерального бюджета на 2010 год, будет определяться "сегодня на совещании у председателя правительства и на заседании правительства в ближайшее время".

Минэкономразвития ранее предлагало рассчитывать бюджет-2010 на уровне 55 долларов за баррель, а Минфин предлагал более консервативную оценку - на уровне 50-52 доллара за баррель. Бюджет-2009 верстался исходя из прогнозной среднегодовой цены на нефть в 41 доллар за баррель.

Отвечая на вопрос, будут ли доходы бюджета-2009 выше уже утвержденных из-за того, что средняя цена на нефть прогнозируется в 54 доллара за баррель, Кудрин ответил, что "мы сейчас рассчитываем, что доходы будут чуть выше". Вместе с тем, министр уточнил, что текущий бюджет верстался при прогнозе спада экономики на 2,2%. Фактически, снижение по итогам этого года будет больше, заметил Кудрин.

По оценке Минэкономразвития, спад ВВП составит до 8,5%. "Соответственно, доходов должно было быть меньше. Мы частично это компенсируем за счет цены на нефть", - отметил Кудрин. Поэтому, по словам Кудрина, в целом Минфин все равно предполагает, что доходы бюджета-2009 не будут выше уже заложенных. "Мы не выйдем на доходы выше тех, что заложено в последнем варианте бюджета", - заключил глава Минфина.

Цена "корзины" ОПЕК упала более чем на 2 долл. Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) понизилась более чем на два доллара и откатилась на уровень 67 долларов, сообщает Рейтер.

По состоянию на 2 июля нефтяная "корзина"подешевела на 2,22 доллара - до 67,04 доллара за баррель против 69,26 доллара в предыдущий торговый день. Цена "корзины" ОПЕК 10 июня перешагнула уровень в 70 долларов впервые после почти восьмимесячного перерыва. В течение июня показатель колебался в диапазоне 66-70 долларов.

Рекорд цены "корзины" был установлен 3 июля 2008 года, когда был достигнут уровень в 140,73 доллара. Средняя цена по итогам 2008 года составила 94,45 доллара за баррель. В январе 2009 года средняя цена барреля нефти ОПЕК составила 41,52 доллара за баррель, в феврале - 41,35 доллара, в марте - 45,78 доллара за баррель, в апреле - 50,2 доллара за баррель, в мае - 56,98 доллара за баррель. В текущем году максимального значения цена "корзины"достигла 11 июня, когда она стоила 70,87 доллара за баррель.

В марте 2008 года корзина была расширена до 12 сортов нефти за счет Эквадора. Таким образом, в настоящее время цена корзины ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Финансы: S&P понизило рейтинги «Альфа-Банка»

Рейтинговая служба Standard & Poor`s понизила долгосрочный кредитный рейтинг контрагента ЗАО «Альфа-Банк» (г. Киев, Украина) с «ССС+» до «СС». Об этом говорится в сообщении Standard & Poor`s, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, одновременно рейтинг по национальной шкале был понижен с «uaB» до «uaCC». В то же время краткосрочный кредитный рейтинг остался без изменений — на уровне «С». Рейтинги помещены в список CreditWatch, прогноз — «Негативный».

В сообщении указывается, что рейтинговое действие последовало за объявлением банком (1 июля 2009 г.) об обмене трех выпусков еврооблигаций, общий объем которых составляет около 1 млрд. долл., а доля в структуре обязательств «Альфа-Банка» — около одной трети. Одновременно банк обратился к владельцам еврооблигаций с просьбой об изменении условий заимствования. Банк предлагает обмен на денежные средства и новые еврооблигации, и это эквивалентно 100% основной суммы долга по старым еврооблигациям. Предполагается, что срок погашения новых еврооблигаций будет продлен до 2012 г., что является более длительным сроком, чем у выпусков старых еврооблигаций. Один из выпусков должен быть погашен в декабре 2009 г.

«Мы считаем предлагаемую реструктуризацию долга вынужденным (distressed) обменом долговых обязательств, что соответствует категории «дефолт» в соответствии с нашими рейтинговыми критериями, - заявила кредитный аналитик Standard & Poor`s Екатерина ТРОФИМОВА. – Такая трактовка данного обмена связана с тем, что сроки погашения новых еврооблигаций являются более длительными по сравнению с изначальными сроками выпуска».

Также отмечается, что «Альфа-Банк» планирует завершить сделку по обмену еврооблигаций в июле 2009 г., после чего Standard & Poor`s намерена вывести рейтинги из списка CreditWatch. В случае успешного завершения сделки, рейтинговая служба может понизить рейтинги еврооблигаций до «D», а кредитные рейтинги контрагента до «SD» (если «Альфа-Банк» продолжит исполнение других долговых обязательств) или до «D» (если S&P придет к выводу о том, что банк допустит дефолты по большинству своих обязательств).

По данным S&P, показатели ликвидности «Альфа-Банка» остаются в значительной степени низкими. Основным предметом анализа станет способность банка аккумулировать достаточные средства для реструктуризации обязательств.

«После завершения сделки и анализа структуры обязательств «Альфа-Банка» мы предполагаем провести повторную оценку показателей ликвидности и общих показателей кредитоспособности банка и, соответственно, пересмотреть рейтинги, - подчеркнула Е.ТРОФИМОВА. - Реструктуризация долга, включая продление сроков погашения выпусков, может снизить давление на ликвидность и необходимость рефинансирования в краткосрочной перспективе».

Тем не менее, в Standard & Poor`s ожидают, что в 2009 и 2010 гг. финансовый сектор в Украине все еще будет подвержен высокому риску.

Bank of America - мировой лидер по управлению капиталом Bank of America вытеснил пострадавший от кризиса UBS с места крупнейшего в мире управляющего капиталом на фоне сокращения активов в секторе, показало исследование Scorpio Partnership.

Частный капитал, находящийся в управлении банков и инвестиционных управляющих, сократился во всем мире почти на 17% до 14,5 трлн долл. в 2008 году по сравнению с 2007 годом, говорится в исследовании Scorpio Partnership, опросившего 14 тыс. частных банкиров и 7 тыс. богатых людей.

Падение объемов капитала в управлении, первое с 2002 года, подчеркивает давление, которое оказывает на индустрию мировой финансовый кризис.

Scorpio предсказывает, что следующие 12 месяцев будут очень сложными для тех рыночных игроков, которые не смогли справиться с трудностями.

Bank of America стал крупнейшим в мире банком для богатых людей после того, как в прошлом году взял под контроль Merrill Lynch & Co. К концу 2008 года у него в управлении находились активы частных клиентов на 1,5 трлн долл., передает Reuters.

Промышленность: "Запорожсталь" сократила объемы производства на 26-28%

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" (ОАО "Запорожсталь" г. Запорожье) в первом полугодии 2009 г. сократил объемы производства основных видов продукции: чугуна, стали и готового проката на 26,5-28,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили УНИАН на предприятии, "по оперативным данным, в январе-июне 2009 г. комбинатом выпущено 1332 тыс. тонн чугуна, 1597 тыс. тонн стали, и 1341 тыс. тонн проката, что на 26,5%, 28,5% и 27% меньше соответствующих показателей первого января-июня 2008 г.".

Справка УНИАН. ОАО "Запорожсталь" работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др., занимая монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

В 2008 г. комбинат "Запорожсталь" снизил производство готового проката на 13,9% по сравнению с 2007 годом - до 3,211 млн. тонн, стали на 11,6% - до 3,942 млн. тонн.

«Азовмаш» направил 35% прибыли за 2008 г. на выплату дивидендов

Акционеры ОАО «Азовмаш» (г. Мариуполь, Донецкая обл.) решили направить 35% чистой прибыли за 2008 год на выплату дивидендов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что такое решение акционеры приняли на своем общем собрании 3 июля.

Остальные 65% чистой прибыли за 2008 год акционеры решили направить на формирование Резервного фонда. Кроме того, общее собрание акционеров утвердило нормативы распределения прибыли на 2009 год.

Также на собрании были утверждены финансовая отчетность предприятия за 2008 год, отчет председателя правления и Ревизионной комиссии.

Кроме того, в сообщении отмечено, что в 2008 году общим собранием акционеров ОАО “Азовмаш” принималось решение о реорганизации предприятия в закрытое акционерное общество. Однако по взаимной договоренности акционеров ”Азовмаша” было принято решение об отмене реорганизации ОАО “Азовмаш” в ЗАО.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году "Азовмаш" увеличил чистую прибыль на 6,9%, по сравнению с 2007 годом, - до 2,412 млн. грн.

Транспорт: Суд одобрил продажу активов General Motors новой компании

Федеральный суд по делам о банкротстве одобрил продажу активов крупного американского производителя General Motors (GM) новой компании, контрольный пакет акций которой будет принадлежать правительству США, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на судью Роберта Гербера (Robert Gerber).

"Компания General Motors безнадежно неплатежеспособна и держатели акций не могут ничего с этим поделать", - заявил Гербер.

Согласно одобренному судом плану реструктуризации компании, правительство США, выделившее 50 миллиардов долларов на поддержку автогиганта, получит 60,8% акций нового GM, канадское правительство - 11,7%, а фонду здравоохранения пенсионеров, созданному союзом рабочих автомобильной промышленности (United Auto Workers), отойдет 17,5%.

Программа реструктуризации предполагает, что кредиторы, обладающие акциями General Motors, должны произвести обмен долга в 27,1 миллиарда долларов на 10% акций и гарантии о праве покупки дополнительных 15% активов новой компании. Также сообщается, что во владении компании останутся "лучшие бренды", такие как Chevrolet и Cadillac. По словам Гербера, суд рассмотрел более 850 возражений касательно плана реструктуризации, высказанных акционерами GM и другими заинтересованными лицами.

Кредиторы GM, недовольные планом, все еще могут подать исковые жалобы, чтобы изменить ход событий. Фактически продажа активов будет завершена через несколько дней или же недель, передает Франс Пресс. Ожидается, что "новая компания General Motors", получит новую силу, избавившись от долгов.

После реструктуризации GM выйдет на рынок в качестве компании гораздо меньших размеров с небольшим количеством брендов и сокращенной международной сетью.

Торговля: Россия может стать членом ОЭСР, не вступая в ВТО

Россия может стать членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), не присоединяясь ко Всемирной торговой организации (ВТО), в случае если страны ОЭСР согласятся изменить российский мандат на вступление, заявил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков в интервью РИА Новости.

"Наше нечленство в ВТО никоим образом не ограничивает наши возможности начать и вести переговоры о присоединении к ОЭСР. Действительно, тот мандат, который согласовали страны ОЭСР на переговоры о присоединении России, предусматривает в качестве одного из базовых условий наше членство в ВТО. Однако мандат, если страны захотят внести в него изменения, может быть изменен", - сказал Медведков.

"Сейчас рано говорить, так как мы находимся на первой стадии процесса присоединения. Может быть, мы завершим оба процесса одновременно", - добавил он.

Глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина в конце июня передала генсеку ОЭСР Анхелю Гуррия меморандум о позиции РФ в отношении правовых актов организации, что означает начало переговоров о присоединении РФ к ОСЭР. Заявку на присоединение к организации РФ подала 14 лет назад.