БЮТ готов вместе с ПР отменить неприкосновенность Президента

Фракция БЮТ готова поддержать фракцию Партии регионов при голосовании за отмену неприкосновенности судей и Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

По его словам, фракция БЮТ «единогласно будет голосовать» за принятие данного решения.

Он также подчеркнул, что фракция БЮТ настаивает на необходимости голосования за отмену неприкосновенности народных депутатов. Н.ТОМЕНКО отметил, что «этот вопрос нужно сдвинуть с мертвой точки».

Кроме того, добавил он, фракция БЮТ готова поддержать изменения к Конституции Украины в части расширения прав областных и районных советов и ликвидации районных государственных администраций.

Вице-спикер подчеркнул, что фракция готова поддержать «любые идеи, направленные на пользу Украине».

«Готовы поддержать и готовы голосовать», - добавил он.