Ющенко и Назарбаев обсудили План действий Украина-Казахстан

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Республики Казахстан Нурсултан НАЗАРБАЕВ обсудили перспективы подписания в ближайшее время Плана действий Украина-Казахстан на 2009-2010 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом шла речь сегодня в ходе телефонного разговора между В.ЮЩЕНКО и Н.НАЗАРБАЕВЫМ.

Во время разговора Президент Украины подтвердил свое приглашение Н.НАЗАРБАЕВУ посетить Украину с официальным визитом.

Президенты также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в частности сохранение темпов торгово-экономического сотрудничества.

В.ЮЩЕНКО подтвердил готовность украинской стороны к продолжению конструктивного диалога с Республикой Казахстан - ключевым партнером в Центральноазиатском регионе - на принципах обеспечения равноправного партнерства и паритетности как в двусторонних отношениях, так и в рамках международных организаций.

Также глава Украинского государства поздравил казахского коллегу с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, счастья и успехов в работе.

Как сообщалось, сегодня Н.НАЗАРБАЕВУ исполнилось 69 лет.