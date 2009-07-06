Обама прибыл в Москву

В Москве с рабочим визитом находится Президент США Барак ОБАМА.

Как сообщают РИА «Новости», в Кремле состоялись переговоры Президентов России и США Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Б.ОБАМЫ.

Президент США остался доволен переговорами с Д.МЕДВЕДЕВЫМ и выразил уверенность в прогрессе по всем обсуждаемым вопросам.

"Переговоры в узком составе были очень продуктивными. Не сомневаюсь, что мы сможем добиться прогресса по всем вопросам, которые нам предстоит обсудить", - сказал Б.ОБАМА.

Как сообщал УНИАН, Б.ОБАМА прилетел в Россию по приглашению Президента РФ Д.МЕДВЕДЕВА. Визит Президента США запланирован на два дня - 6-7 июля.

Б.ОБАМА прилетел в Москву сегодня днем вместе с супругой Мишель и дочерьми (для них предусмотрена отдельная программа).

7 июня Б.ОБАМА проведет встречу с председателем правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ, выступит на церемонии вручения дипломов студентам-экономистам, выпускникам "Высшей экономической школы", встретится с представителями российских общественных и политических организаций, а также вместе с Д.МЕДВЕДЕВЫМ - с участниками российско-американского бизнес-саммита.