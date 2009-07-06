США настаивают на сохранении целостности Грузии

США настаивают на сохранении территориальной целостности Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил Президент США Барак ОБАМА на совместной пресс-конференции в Москве с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Мы обсудили с Президентом МЕДВЕДЕВЫМ и те вопросы, по которым у нас еще есть разногласия. В частности, мы обсудили вопрос Грузии. Наша убежденность в том, что территориальная целостность, суверенитет Грузии - должны уважаться», - сказал Б.ОБАМА.

Он также подчеркнул, что стороны на переговорах не нашли общих позиций по поводу границ Грузии.

В то же время Б.ОБАМА добавил, что США и РФ выступают за мирное урегулирование данного вопроса.