Курс НБУ на 07.07.09

Официальный курс НБУ на 07.07.09100 USD США – 763.7700 (6 июля – 763.7700) 100 EUR – 1061.4112 (6 июля – 1069.9654) 10 RUR – 2.4313 (6 июля – 2.4442) Учетные курсы банковских металлов на 07.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-70381.41 (6 июля-71221.55) 961 XAG 10 Серебро-995.19 (6 июля-1026.51) 962 XPT 10 Платина-88597.32 (6 июля-90353.99) 964XPD10 Палладий-18559.61(6 июля-19094.25)

Официальный курс НБУ на 07.07.09 100 USD США – 763.7700 (6 июля – 763.7700) 100 EUR – 1061.4112 (6 июля – 1069.9654) 10 RUR – 2.4313 (6 июля – 2.4442) Учетные курсы банковских металлов на 07.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-70381.41 (6 июля-71221.55) 961 XAG 10 Серебро-995.19 (6 июля-1026.51) 962 XPT 10 Платина-88597.32 (6 июля-90353.99) 964XPD10 Палладий-18559.61(6 июля-19094.25)

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