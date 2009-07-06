Главное на 6 ИЮЛЯ (вечер)

Финансовый рынок

Валовой внешний долг Украины за январь-март текущего года сократился на 3,9%, или 4 млрд. долл., – до 99,2 млрд. долл.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, объемы обязательств сократились в среднем на 2,5 млрд. долл. В частности, в банковском секторе объемы обязательств сократились на 4,6%, или 1,8 млрд. долл., – до 37,6 млрд. долл. (37,9% от валового внешнего долга; за I квартал 2008 года долг банковского сектора вырос на 3 млрд. долл.), в секторе государственного управления и органов денежно-кредитного регулирования – на 6,1%, или 1,2 млрд. долл. При этом в других секторах экономики объем внешних обязательств увеличился в первом квартале 2009 года на 1,2%, или 0,5 млрд. долл.

По данным НБУ, долгосрочный долг по итогам первого квартала уменьшился на 1,2%, или 1 млрд. долл., и на 1 апреля 2009 года составил 80,4 млрд. долл., в том числе кредиты – 61 млрд. долл., долговые ценные бумаги – 14,2 млрд. долл. Менее значительными являются объемы привлеченных депозитов – 4,6 млрд. долл. и торговых кредитов – 0,6 млрд. долл.

Краткосрочная составляющая валового внешнего долга сократилась в среднем на 1,5 млрд. долл. В частности, произошло снижение долговой нагрузки в банковском секторе на 2,7 млрд. долл. и рост долговых обязательств в других секторах экономики на 1,1 млрд. долл. и в секторе государственного управления на 0,1 млрд. долл.

Кабинет министров Украины признал целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития в рамках системного проекта «Первый программный займ на реабилитацию финансового сектора» в размере 400 млн. долл. США.

Об этом сказано в распоряжении правительства (от 24 июня 2009 г. №751-р).

Объем Фонда гарантирования вкладов физических лиц в июне текущего года сократился на 49 млн. грн. и на 1 июля составил 4,53 млрд. грн.

Об этом говорится в пресс-релизе фонда, переданном агентству УНИАН.

По состоянию на 1 июля т.г. в реестр фонда включены 182 участника и 3 временных участника.

На сегодняшний день фонд осуществляет выплаты гарантированных сумм возмещения вкладчикам ликвидируемых Европейского банка развития и сбережений, Киевского универсального банка и банка «Причерноморье».

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) намерена сделать лицензии кредитных союзов бессрочными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Госфинуслуг Виктор СУСЛОВ.

«Как известно, лицензии кредитным союзам выдавались на три года, но мы учли пожелания рынка и подготовили решение. Оно уже нами принято и, думаю, будет заюстировано, о том, что для кредитных союзов мы будем выдавать бессрочные лицензии, как мы их выдаем страховым компаниям и некоторым другим видам финансовых учреждений», – сказал В.СУСЛОВ.

Новости ТЭК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Литву способствовать реализации проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Вильнюсе.

Президент Украины сообщил, что руководители стран, которые принимают участие в реализации ЕАНТК, обратились к руководству Европейской комиссии с просьбой заслушать презентацию технико-экономического обоснования этого проекта.

В.ЮЩЕНКО сказал, что во время встречи с новоизбранным Президентом Литвы Далей ГРИБАУСКАЙТЕ пригласил ее принять участие в этой презентации.

Президент Украины вновь подчеркнул, что на техническом уровне препятствий для запуска проекта нет.

Он отметил, что первый этап этого проекта не нуждается в дополнительном финансировании, и для его внедрения необходимо лишь политическое решение, добавив, что у Украины такая политическая воля есть.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра в 14.00 планирует принять участие в заседании Совета доноров Счета ядерной безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом сегодня сказала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО приветствует проведение в нашем государстве Ассамблеи доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности.

«Глава государства высоко ценит усилия международного сообщества, правительств стран - доноров Фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности, ЕБРР, которые они прилагают в направлении реализации проектов на территории Чернобыльской АЭС и наполнения фондов для их финансирования», - подчеркнула И.ВАННИКОВА.

В то же время, отметила она, В.ЮЩЕНКО отмечает, что Украина подтверждает свое намерение продлить солидарное участие в наполнении соответствующих проектов.

Президент Украины надеется на последующее углубление сотрудничества с международным сообществом по вопросаам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы и реализации проектов на ЧАЭС.

Заседание Ассамблеи проходит в рамках выполнения положений Меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и правительствами стран «Большой семерки» и Комиссией Европейского сообщества о закрытии Чернобыльской АЭС.

Планируется, что в мероприятиях примут участие министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Анатолий СЕМИНОГА, первый заместитель министра экономики Анатолий МАКСЮТА, заместитель председателя Госкомитета ядерного регулирования Сергей БОЖКО, генеральный директор ГСП «Чернобыльская АЭС» Игорь ГРАМОТКИН.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ожидает, что в ходе официального визита в наше государство федерального президента Австрии Хайнца ФИШЕРА будет достигнуто понимание по взаимодействию в вопросе гарантирования энергобезопасности в регионе, а также о формате участия Австрии в процессе модернизации украинской газотранспортной системы.

Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Она напомнила, что в настоящее время украинская сторона совместно с ЕС прорабатывает механизмы имплементации Совместного заявления от 23 марта 2009 года по итогам международной инвестиционной конференции Украина-ЕС по вопросам модернизации украинской ГТС.

«Президент отмечает: в Украине осознают, что реализация закрепленных в Совместном заявлении мартовских договоренностей рассматривается Евросоюзом как ключевая предпосылка последующего развития политического диалога с Украиной, особенно на высшем уровне. Следовательно, глава государства убежден, что Украина и ЕС должны прилагать общие усилия для обеспечения полного выполнения положений Совместного заявления», - отметила И.ВАННИКОВА.

«Украина намерена сделать решительные шаги с целью активизации развития торгово-экономических отношений с Австрией. Приоритетным направлением сотрудничества должно стать углубление двустороннего сотрудничества в сфере энергетической безопасности», - отметила пресс-секретарь главы государства.

Европейская комиссия планирует изменить критерии, которые дают формальное основание для объявления «газового кризиса» в Европейском Союзе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, по данным TVN24, новые критерии планируется представить к середине июля, чтобы работу над ними могли продолжить Европейский парламент и Совет ЕС.

Согласно действующей с 2003 года директиве Европейской комиссии, «газовый кризис» возникает тогда, когда газ не получают 20% потребителей в странах - членах ЕС. В таком случае ЕК должна создать координационную группу для решения проблем с поставками газа.

Вместо этого Еврокомиссия предлагает объявлять «газовый кризис», если любая страна сообщества перестает получать газ от своего главного поставщика.

В то же время определение критериев «главного поставщика» и детальные условия создания общеевропейского координационного совета для решения потенциального «газового кризиса» остаются предметом обсуждения.

Польша, которая больше всех пострадала от украинско-российского газового конфликта в начале этого года, настаивает, чтобы Евросоюз принимал общеевропейские антикризисные меры в случае, если проблемы с газом имеет хотя бы одно государство содружества.

Россия в январе-мае 2009 года сократила экспорт природного газа в страны дальнего зарубежья на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 37,8 миллиарда кубометров, сообщает в понедельник Федеральная таможенная служба (ФТС).

В страны СНГ за отчетный период поставлено 5,3 миллиарда кубометров газа, что на 41,2% меньше, чем в январе-мае 2008 года, передает РИА Новости. Всего, по данным ФТС, Россия за пять месяцев экспортировала 43,1 миллиарда кубометров природного газа на 12,914 миллиарда долларов.

По информации Росстата, в январе-мае добыча природного газа в РФ снизилась на 19,2% - до 238 миллиардов кубометров. По оценке "Газпрома", холдинг в целом за текущий год поставит на экспорт 140 миллиардов кубометров газа против 179 миллиардов в 2008 году, а его добыча составит от 450 до 510 миллиардов, в зависимости от ситуации с потреблением "голубого топлива". В 2008 году "Газпром"увеличил добычу газа на 0,2% - до 549,7 миллиарда кубометров.

По данным Росстата, в целом добыча газа в РФ в 2008 году выросла на 1,6% - до 663 миллиардов кубометров. По информации ФТС, Россия в 2008 году экспортировала 174,3 миллиарда кубометров природного газа на 66,4 миллиарда долларов.

Фондовый рынок

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 3,44% – до 392,05 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов составил 6 млн. 808 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 3,78% – до 940,04 пункта. Общий объем торгов составил 6 млн. 959 тыс. грн.

Держатели еврооблигаций девелоперской компании «XXI Век» официально одобрили реструктуризацию долга компании на общую сумму 175 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, за принятие этого решения на собрании 3 июля 2009 года проголосовало более 90% держателей облигаций.

Новые условия вступят в силу после одобрения соответствующих решений на внеочередном собрании акционеров компании «XXI Век», которое назначено на 7 июля 2009 года.

Международные новости

Российская Федерация и США подпишут новый договор по стратегическим наступательным вооружениям сроком на десять лет, предусматривающий сокращение количества ядерные боеголовок и их носителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в согласованном Президентами России и США Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и Бараком ОБАМОЙ документе «Совместное понимание по вопросу о дальнейших сокращениях и ограничениях стратегических наступательных вооружений».

«Каждая сторона будет сокращать и ограничивать свои стратегические и наступательные вооружения таким образом, чтобы через 7 лет после вступления в силу Договора и в дальнейшем предельные уровни для стратегических носителей лежали бы в пределах 500-1100 единиц и для связанных с ними боезарядов в пределах 1500-1675 единиц», - говорится в документе.

Подчеркивается, что новый юридически обязывающий Договор об СНВ должен быть заключен в ближайшее время.

Подписанный в 1991 году Договор СНВ-1 обязывает Вашингтон и Москву сократить количество ядерных боеголовок до 6 тысяч, а их носителей - до 1600 с каждой стороны. Срок действия СНВ-1 истекает 5 декабря 2009 года. Заключенный в 2002 году в Москве дополнительный договор о сокращении СНВ ограничивал число оперативно развернутых ядерных боезарядов у каждой из сторон до 1700-2200 единиц. Этих уровней они должны достичь к декабрю 2012 года.

США настаивают на сохранении территориальной целостности Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил Президент США Барак ОБАМА на совместной пресс-конференции в Москве с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Мы обсудили с Президентом МЕДВЕДЕВЫМ и те вопросы, по которым у нас еще есть разногласия. В частности, мы обсудили вопрос Грузии. Наша убежденность в том, что территориальная целостность, суверенитет Грузии - должны уважаться», - сказал Б.ОБАМА.

Он также подчеркнул, что стороны на переговорах не нашли общих позиций по поводу границ Грузии.

В то же время Б.ОБАМА добавил, что США и РФ выступают за мирное урегулирования данного вопроса.

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