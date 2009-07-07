Президент: правительство сократилось до "одной солистки"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не удовлетворен тем, что правительство перестало быть коллегиальным институтом, а уменьшилось до “одной солистки”.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью австрийскому изданию «Ди Прессе», которое опубликовано на сайте Президента Украины.

Так, отвечая на вопрос о разногласиях с руководителем правительства Юлией ТИМОШЕНКО, Президент сказал: “С одной стороны, это связано с Конституцией. С другой - с правительством, поскольку оно уже давно не является коллегиальным институтом, а уменьшилось до одной солистки”.

В то же время, по словам В.ЮЩЕНКО, очень большое значение в этом вопросе сыграла “идеологическая дивергенция”.

“Есть коллизия двух концепций: с одной стороны - рыночная экономика, с другой - популистская политика ТИМОШЕНКО, запоздалые реформы и административное управление. Также глубокий экономический кризис является не только следствием глобального кризиса, а отсутствием рыночной политики в ключевых секторах”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

“Курс экономики строится на иллюзиях, - прибавил он. - В то время, как Международный валютный фонд прогнозирует минус восемь процентов на этот год, правительство говорит о росте экономики на 0,4%”.

По словам Президента, не могут быть проведены сотни бюджетных программ.

“В прошлом году за один месяц правительство повысило социальные расходы на 73%. В конце года мы имели инфляцию в размере 23% - самую высокую в Европе, на которую ответили регулированием цен. Есть десятки таких решений. В 2008 году Freedom House впервые за 18 лет назвал нас репрессивной экономикой”, - отметил В.ЮЩЕНКО.