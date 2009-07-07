Анонс на 7 июля

Состоится совместное расширенное заседание коллегий Генеральной прокуратуры, Службы безопасности и Государственной таможенной службы Украины о состоянии соблюдения таможенного законодательства, и в первую очередь о борьбе с контрабандой и соблюдением законодательства в банковской сфере и прокурорского надзора по этим вопросам. В заседании примет участие Президент Украины Виктор Ющенко. Заседание проведут генеральный прокурор Украины Александр Медведько, председатель СБУ Валентин Наливайченко и полова Гостаможслужбы Анатолий Макаренко. Также приглашены: председатель НБУ Владимир Стельмах, министр агрополитики Юрий Мельник, председатель Госкомитета финансового мониторинга Игорь Черкаский, прокуроры АР Крым, областей, городов Киева и Севастополя, военные прокуроры регионов и Военно-Морских Сил, члены коллегии Службы безопасности и Гостаможслужбы Украины, а также руководители региональных органов СБУ и региональных таможен.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам бюджета и социально-экономического развития;

состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам земельных отношений, градостроения и архитектуры;

состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам семьи, молодежи и спорта.

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В Министерстве внутренних дел Украины состоится пресс-конференция на тему: «Результаты деятельности органов внутренних дел по противодействию взяточничеству». В работе примет участие министр МВД Украины Юрий Луценко.

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Состоится заседание Согласительной группы Украинского союза промышленников и предпринимателей, Объединения организаций работодателей Украины и Государственной налоговой администрации Украины. Заседание проведут: президент УСПП Украины Анатолий Кинах и председатель ГНАУ Сергей Буряк. В заседании примут участие представители ГНАУ, УСПП, руководители ОАО „Крюковский вагоностроительный завод”, ЗАО «Укпостач», ООО «Инвестиционная вагонная компания», СП «Интерсплав», ОАО Славянский завод «Тореласт», ГП «Электронмаш» и другие.

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Состоится Собрание полномочных представителей объединений организаций работодателей. Предусматривается рассмотрение вопросов о роли организаций работодателей и их объединений в преодолении последствий финансово-экономического кризиса в Украине. Будет подписано Соглашение об образовании Совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне между Федерацией работодателей Украины, Конфедерацией работодателей Украины, Всеукраинской ассоциацией работодателей Украины.

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Пресс-конференция представителей всеукраинских организаций.

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Состоится проверка качества предоставления банковских услуг в городе Киеве, которую проведет Главное управление по вопросам защиты прав потребителей. Сбор возле Главного управления.

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Пресс-конференция руководителя группы советников главы Нацбанка Валерия Литвицкого на тему: "Макроэкономика: ретроспективы и перспективы (по предварительным итогам работы за 5 месяцев года)".

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Пресс-конференция компании ВОЛЯ. Учасники: Сергей Бойко, член совета директоров Ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины», президент компании ВОЛЯ; Андрей Метельский, директор по маркетингу и коммуникациям компании ВОЛЯ, генеральный директор ООО «Воля Кабель»; Алина Сигда, руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ. В ходе пресс-конференции будет обсуждаться позиция Компании по оценке общей ситуации с регуляторным давлением в телекоммуникационной отрасли, основные тенденции и реалии.

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Президент Украины Виктор Ющенко примет участие в заседании Совета доноров Счета ядерной безопасности. Заседание Ассамблей происходят в рамках выполнения положений Меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и правительствами стран «Большой семерки» и Комиссией Европейского содружества по закрытию Чернобыльской АЭС (отель «Radisson SAS). Нужна аккредитация. Телефон: 255-74-02.

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На портале ЛІГА.net Интернет-конференция директора Государственного центра занятости В.Галицкого на тему: "Ситуация на рынке труда Украины и деятельность государственной службы занятости в условиях финансово-экономической нестабильности".