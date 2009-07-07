Ющенко выступает за кадровые ротации в ГПУ и МВД

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО и министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО осуществить кадровые ротации для усиления эффективности работы своих ведомств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал в выступлении на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры.

По словам Президента, в прокуратуре значительная часть кадровых решений является неэффективной, в этой структуре очень многие люди работают сугубо случайно.

В.ЮЩЕНКО отметил, что для многих такая работа является возможностью получить теневой заработок.

Как сказал В.ЮЩЕНКО, это зонтик, под прикрытием которого можно брать взятки, а не защищать закон.

По словам Президента, в соответствии с законодательством, он не влияет на систему принятия кадровых решений в прокуратуре, однако призывает руководство этого ведомства самому принять необходимые решения.

«Я хочу, чтобы у Александра МЕДВЕДЬКО хватило мужества сделать те перестановки, которые давно назрели», - сказал Президент, добавив, что он готов выступить партнером в данном процессе.

Также В.ЮЩЕНКО заметил, что это касается и Министерства внутренних дел. «Загнила система», - сказал он.

Президент призвал МВД очиститься от людей, не работающих на защиту закона.